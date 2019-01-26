護國神汪撂狠話：我會找到你！　非洲豬瘟「即刻防疫」

▲本汪說的話你要聽，不然後果聽說很可怕！ （圖／內政大小事-內政部／點圖放大）



寵物小組／綜合報導

非洲豬瘟「即刻防疫」！內政部公布最新宣導廣告，護國神汪米格魯撂狠話，引用電影《即刻救援》」的台詞，告訴偷帶中國豬肉的旅客，「如果馬上丟進回收箱，我就當作沒這回事，如果你不這麼做，我會找到你！」超有哏的台詞引起廣大迴響，還有網友建議印成多國語言海報貼在機場。

▲檢疫犬努力工作中。（圖／防檢局提供）



內政部臉書貼出防疫非洲豬瘟最新宣導，一張黑底加上「眼神超殺米格魯」的照片引起熱議，看到旁邊的白字，讓網友們猛點頭！文宣中米格魯說，「我不知道你是誰，我也不知道你為什麼要帶豬肉，如果你想吃中國豬肉，那我可以告訴你台灣豬也很好吃，如果你馬上把豬肉丟進回收箱，我就當作沒這回事，我不會去找你，也不會糾纏你，但如果你不這麼做，我會去找你，我會找到你，我會......。」網友一看馬上認出這是電影《即刻救援》裡台詞改編的。

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事實上台詞的最後，連恩尼遜為了救女兒很嗆歹徒「我會殺了你」，不過這群護國神汪可愛許多，牠們的台詞是，「然後接下來我通常就去吃罐罐了，之後會發生什麼事我都不知道，不要問我。」現實中檢疫犬找到偷帶豬肉的旅客就能領賞，而大家也幫忙解謎接下來會發生的事，「如果你是初犯請繳20萬，累犯請繳100萬，然後你會被遣返。」

▲地表最強狗狗防止豬瘟入侵。（圖／翻攝桃園國際場臉書專頁萌寵檢疫犬影片）



這份宣導文宣成功引起共鳴，大家敲碗求印「多國語言版海報」，貼在機場必能引起各國旅客注意，「怎麼好像聽到連恩尼遜的聲音」、「這是一份有聲音的宣導海報」、「要不是這些護國神犬，台灣早就淪陷了！」、「感謝台灣最強狗狗」。

▲檢疫犬曾被無禮的旅客嫌棄、申訴。（圖／記者嚴云岑攝）



為了防止非洲豬瘟入侵，全台47隻檢疫犬在機場、港口、國際郵包中心等加強巡邏，不過牠們也曾經遇過旅客無禮對待。領犬員凃芯瑜說，曾經有些旅客被檢疫犬盯上，「狗狗聞錯就罵我們說狗好笨，聞對了就罵三字經，或罵我們害他被查到。」另外也曾遇過旅客不喜歡狗，當下辱罵之外，甚至申訴「狗很髒，怎麼可以讓牠們在這邊工作，我不想要牠碰我東西」、「牠碰到那個行李，我不想要那個包包了」等等。

檢疫犬採早晚輪班制，為避免嗅覺疲勞，每值勤40分鐘就休息10到20分鐘，每天工作約5到6小時，而這些狗狗執勤有功，去年1月到11月統計聞出4000陸肉品，嚴防非洲豬瘟入侵台灣。