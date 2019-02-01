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毛小孩洗香香抽大獎！　過年到東森寵物雲滿888抽現金折價券

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▲大直ATT概念店寵物美容、洗澡。（圖／王語薇攝）

▲洗香香好開心❤（圖／記者王語薇攝，下同。）

生活中心／綜合報導

過年大掃除，也幫毛小孩打理一下吧！東森寵物雲提供洗澡與造型設計外，還有精油按摩、SPA舒壓、皮毛健康管理等服務，讓毛小孩乾乾淨淨又舒服！而且過年期間消費滿888還可以現場抽「新春回饋」，讓爸爸媽媽們摸個大獎過好年！

▼東森寵物雲過年也有營業喔！

▲▼外聘美容師嗆打狗才會怕！劉淑蕙冷丟一句話送走...結局神療癒。（圖／記者闕雁琳攝）

【888豬年新春抽好運】

2月1日至2月10日到東森寵物雲全台13家門市消費滿888，即可獲得即時抽獎機會1次，除了有現金現折30、50元、美容現折100元外還有眾多萌萌好禮等你帶回家！

▼過年幫毛小孩打扮一下吧。（圖／東森寵物雲大直ATT概念館提供）

▲▼外聘美容師嗆打狗才會怕！劉淑蕙冷丟一句話送走...結局神療癒。（圖／記者闕雁琳攝）

東森寵物雲在去年11月開幕至今即將滿3個月，提供食、衣、住、行各個層面的服務，無論是超特價年貨大街、優質團隊美容服務，還是定期舉辦的流浪動物認養活動，期許每個毛小孩都能獲得妥善的照顧，新的一年祝各位爸爸媽媽豬年行大運，好運旺旺來，和毛小孩一起開心過好年！

▼各種可愛玩具任你挑。（圖／ETtoday東森寵物雲商店新莊店提供）

▲寵物年貨大街，讓毛孩年夜飯加菜。（圖／ETtoday東森寵物雲商店新莊店提供，下同）

▼專業的美容團隊。（圖／東森寵物雲大直ATT概念館提供）

▲東森寵物雲商店合作自然美。（圖／東森寵物雲大直ATT概念館提供）

【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號

▼東森寵物雲歡迎您！（圖／ETtoday）

▲ETtoday東森寵物雲商店。（圖／ETtoday）

關鍵字： 東森寵物雲商店抽獎寵物美容洗澡

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