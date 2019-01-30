愛貓失蹤10年！找回才發現「牠一直住在隔壁」還每天經過

▲Alex Elliott找回10年前走失的愛貓。（圖／翻攝自mirror）

寵物中心／綜合報導

英國一位女主人Alex Elliott的愛貓Lily在10年前走失，她開始張貼海報、詢問鄰居試圖將愛貓找回，遲遲沒下文；但就在兩個禮拜前，接到當地獸醫的電話說「找到Lily」，沒想到Lily一直都在離他們家不到400公尺的距離被收養著。

綜合外媒報導，Lily是一隻很愛探索的貓，曾在2009年走失過幾星期，但最後也平安的回到家裡；也因為牠曾經的走失，所以當牠再次走失的時候，Alex Elliott並沒有很驚訝，只是以為自己的貓貓又出門去探險了。但幾天過去，仍然沒有看到牠回家的身影，於是Alex Elliott開始貼海報尋貓、也問問鄰居是否有看到Lily，但都沒下文。

時間回到10年後，就在兩個星期前，Alex Elliott接到一通電話，對方自稱是當地獸醫，在RSPCA的棄貓裡找到Lily。原來Lily，被一位男人收養，但他現在不想養了，而獸醫也透過晶片尋找到主人Alex Elliott。

據了解，原來Lily一直都這在離他們家不到400的地方，而且Alex Elliott每天接送女兒上下課時都會經過那個地方。Lily的身體壯也很好，只是毛粗糙了點，Alex Elliott也猜說，可能是上一任主人不常打理牠。

Alex Elliott的家裡還有4隻貓，分別是Harry、Eddy、Imogen和Leo，都和Lily處的相當好。