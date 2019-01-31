倖存的迅猛龍？　「最危險鳥類」灰鱗片巨爪宛如活恐龍

▲南方食火雞的腳爪與迅猛龍神似。（圖／翻攝自twitter Sarah Davis）

國際中心／綜合報導

科學社群近日瘋傳1張動物腳爪照片，從照片中可以看到，1隻巨大爪子搭配著灰色鱗片，指甲長度也與人類手掌差不多，外形神似侏儸紀公園中迅猛龍的腳。其實這個爪子並非恐龍的腳，而是1隻不會飛的鳥，名為南方食火雞（Casuarius casuarius johnsonii），又稱南方鶴鴕，是世界上的第3大的鳥類。

據Live Science報導，古生物學家戴維斯（Sarah Davis），為美國德州大學奧斯汀分校的博士候選人。她於16日在twitter上傳1張食火雞的腳爪照強調，現存許多鳥類其實是白堊紀時期，恐龍大規模滅絕倖存下來的，並將兩者比擬成表兄弟的關係，同時附上註解「鳥類就是恐龍」（birds are dinosaurs）。

戴維斯解釋，照片中的食火雞為實驗室人員飼養，經歷了漫長且健康的生活後，目前已自然死亡，因此與團隊在解剖時拍下這張照片。報導指出，戴維斯的團隊主要研究各種不會飛的大型鳥類，如鴕鳥、食火雞及鴯鶓，與其他會飛的鳥類相比，這些鳥類的腿部較粗壯，推測可能保有恐龍時期的腿部肌肉結構。

▲南方食火雞被公認為「世界上最危險的鳥類之一」。（圖／攝自維基百科）

南方食火雞主要分布於印尼、新幾內亞及澳洲東北部的熱帶雨林區，成鳥可長到近2公尺，雌性體重可達76公斤，雄性則略小為55公斤。牠們的頭部及頸部都有著鮮豔的羽毛，腿部肌肉相當發達。戴維斯表示，食火雞雖然是素食者，但相當凶猛，會利用強而有力的腿踢具威脅的動物，同時以巨爪攻擊，被認為是「世界上最危險的鳥類之一」。

報導指出，食火雞不只腳爪神似迅猛龍，就連體型也非常相似，兩者差別可能只在於嘴巴，恐龍有牙齒，而食火雞為無牙的喙嘴。戴維斯表示，推文分享的觀點主要是，希望喚起人類對恐龍與鳥類關係的好奇，「鳥類是活著的恐龍，我們今天看到的恐龍（鳥類），與白堊紀末滅絕的恐龍同樣有趣」。