影／2肥嫩土撥鼠路邊大跳「愛情探戈」　網萌翻：是蠟筆小新

大陸中心／綜合報導

甘肅省31日發生「公路旁飆舞事件」，但這次主角是2隻圓滾滾的土撥鼠。影片中只見土撥鼠2腳站立，互相抓住對方肩膀一起「橫向移動」，模樣就像在跳阿根廷國舞探戈（Tango），且跳到一半還秀出令人驚豔的「甩頭靜止」，可愛模樣在網路上掀起熱潮。

▲2隻土撥鼠在公路邊大跳「愛情的探戈」。（圖／翻攝自新華社推特影片）

這2隻用貌似在跳「愛情的探戈」的土撥鼠，在影片中從頭到尾雙腳站立，在路邊「飆舞」長達18秒，直到影片結束還是未能盡興。過程中，2隻土撥鼠還不斷摟著對方左右移動，到達定點還會朝不同方向的天空甩頭當作頓點，肥短的毛尾巴也在空中不停晃動。

▲2隻土撥鼠在打架，看起來卻有種「恩愛感」。（圖／翻攝自新華社推特影片）

《新華社》31日官方推特上傳的「超萌土撥鼠」影片在網路上發酵，目前轉推次數達到2萬7千次，許多網友也紛紛分享土撥鼠的影片，也有人分享2隻柯基對打和2隻小熊貓互相威嚇的萌照；影片更上了微博熱搜榜。

▲土撥鼠頻頻分別看像天空。（圖／翻攝自新華社推特影片）

許多網友直呼有夠可愛，「那莫名的韻律感覺在跳舞」、「要打去練舞室」、「怎麼像探戈」、「好像在跳交際舞」。當中也有網友表示影片勾起了回憶，「讓我想到蠟筆小新這集。」

▼有網友看這2隻土撥鼠想起了蠟筆小新。（圖／翻攝自微博）