怪怪惹人愛！　特殊異形魚竟為「夢幻魚種」

記者陳玉／台中報導

許多人喜歡養魚，市面上更有人喜愛養「異形魚」，而異形魚品種已逾400種，加上近年來採集地增加，有更多新品種被發現，價格相對降低，對於養魚迷而言是一大福音。

▲異形魚「藍眼皇冠豹」，是目前異形唯三擁有藍眼睛的品種。（圖／記者陳玉攝，下同）



養魚資歷逾10年的球哥表示，異形魚因特殊性跟多樣性，加上無法大量人工繁殖、生長速度慢等特性，可謂魚迷們的「夢幻魚種」，自己也養過超過20種類型的異形。

▲異形魚「黑點綠金剛」，屬於坦克類、體型粗壯。



球哥分享「藍眼皇冠豹」，是用網路競標4000塊入手，是目前異形唯三擁有藍眼睛的品種，因異形魚生長速度本來就慢，而此品種又更慢，養了約半年時間成長不到0.5公分。

「藍眼皇冠豹」可以吃小黃瓜、西瓜皮、飼料等，而近來異形魚的價格下跌許多，讓更多對異形魚有興趣的人，可以用更理想的價格入手「夢幻魚種」；球哥舉例，過往一隻20公分異形魚是約台幣7、8千塊，現在約5、6千塊就可入手，從「高貴」變成「高貴不貴」。

▲球哥分享，異形魚對於養魚迷們而言可謂「夢幻魚種」。



球哥也分享另隻「黑點綠金剛」，他說，此隻屬於坦克類的異形魚，體型粗壯、生長速度較快、偏肉食性，身上有硬的棘刺是用來防範狩獵者，「力與美的結合」，市面上是有人專門收集。

球哥說，自大學二年級開始接觸異形品種，異形魚市場是滿活絡的，大多都是從秘魯、巴西、哥羅比亞等地區進口，飼養時最需要注意水質控管。

▲▼球哥也飼養蜘蛛、蠍子等有毒寵物，更自養蟑螂餵食。



另外，球哥也飼養蠍子，自黑粗尾蠍養起，陸續養了以色列金蠍、古巴金蠍、紅鱷背、金幽靈等品種，及飼養智利紅玫瑰蜘蛛、金質間蜘蛛、紅膝頭蜘蛛。他說，為節省成本自養蟑螂餵蠍子、蜘蛛，有時用麵包蟲或麥皮蟲替換餵食，同時呼籲，飼養有毒寵物最需注意安全，如盡量不接觸就不接觸，避免被咬。