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看嘸說明書？　聖上「直鑽床底」問號臉歪頭：這東東好難睡

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▲▼看嘸說明書？　聖上「直鑽床底」只露貓頭：好難睡…（圖／Ruie媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲Ruie：媽媽，這個床好難睡QQ（圖／Ruie媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

聖上有聖上的玩法呀！貓貓「Ruie」這天開心迎接新傢俱，看到精緻的木頭床鋪，就忍不住想要享受一番。但是牠卻鑽到了「床底下」，錯誤使用後還探出頭來，用疑惑眼神看著奴才，表情就像是在抱怨，「這窩怎麼那麼難睡啊……。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼看嘸說明書？　聖上「直鑽床底」只露貓頭：好難睡…（圖／Ruie媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Ruie是9個月大的小女孩。

▲▼看嘸說明書？　聖上「直鑽床底」只露貓頭：好難睡…（圖／Ruie媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小床以前是要買給阿牛（右）的，但牠不喜歡。

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說，當時她正在大掃除，順便把擱置已久的小床鋪上被子、整理一番，「那原本是買給橘貓『阿牛』的，但牠不喜歡，所以一直空在那邊。」她忙碌到一半，轉過頭就發現Ruie已經躺在那兒，而且不管怎麼示範正確用法，毛孩就是堅持鑽回原位，「好像永遠都看不懂使用說明書！」

▲▼看嘸說明書？　聖上「直鑽床底」只露貓頭：好難睡…（圖／Ruie媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Ruie喜歡抱抱。

▲▼看嘸說明書？　聖上「直鑽床底」只露貓頭：好難睡…（圖／Ruie媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Ruie很喜歡出門玩耍。

▲▼看嘸說明書？　聖上「直鑽床底」只露貓頭：好難睡…（圖／Ruie媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽咪笑說「根本是牠在遛我」！

媽咪形容9個月大的Ruie是個文靜、親人的小女孩，也很喜歡散步，「每次我拿出包包、準備出門，牠就會趁機坐進去，表示想要一起出去玩。」她也提到，喵喵不但是個貪吃鬼，也很喜歡喝水，非常健康，「我都會一邊叫『醜貓』一邊餵罐頭，所以現在牠聽見這『綽號』也會開心地跑過來撒嬌呢！」

▲▼看嘸說明書？　聖上「直鑽床底」只露貓頭：好難睡…（圖／Ruie媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Ruie不乖被罵就裝睡。

▲▼看嘸說明書？　聖上「直鑽床底」只露貓頭：好難睡…（圖／Ruie媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Ruie撒嬌中～

這張「完美演繹貓邏輯」的萌照被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，引起網友熱烈迴響，交流自家主子的詭異行徑，並且留言，「喵：怎麼沒喵星文，我哪看得懂？」、「喵：應該是這樣睡才對，說明書錯的。」、「原來是無尾熊，還以為是貓呢～」、「牠在觀察床板牢固不牢固，正在維修中！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

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