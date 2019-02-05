阿金接零食張「鱷魚大嘴」再度挑戰　落空翻白眼表情超崩壞！

▲阿金接零食表情超崩壞。（圖／翻攝自Instagram／lewis_golden）

寵物小組／綜合報導

人生當中如果有第二次機會，一定要好好把握！比利時一隻黃金獵犬Lewis這天鼻子上被放了一塊餅乾，必須等待飼主指令後才能吃掉零食，沒想到當牠甩頭將餅乾往上拋，張開嘴巴竟落空，還露出一副超崩壞的表情，瞬間讓網友笑翻。

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飼主經常在IG帳號「@lewis_golden」分享阿金的生活日常，這天主人上傳了一則逗趣影片。從畫面中可以看到，Lewis的鼻子被放上一塊零食，待人類一聲令下後，汪汪撇頭準備吃掉東西，沒想到張嘴後竟落空，讓牠露出好錯愕的表情。不過Lewis並沒有放棄，牠緊緊盯著稍早沒接到的零食落下，抓準時機再度張大鱷魚般的嘴，皇天不負苦心汪，終於挑戰成功！

在 Instagram 查看這則貼文 Lewis（@lewis_golden）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 29 日 上午 7:21 張貼

▲阿金的早餐時光。

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Lewis是隻非常愛吃的狗狗，只要有零食出現，牠就會嚴肅地「緊迫盯人」，不放過任何吃東西的機會。Lewis雖然貪吃，但只要一看見飼主拿出的是「牙膏」，就立刻露出超委屈的表情，接著左閃右躲裝沒看見，最後還會「搖頭」表示不要，舉動非常逗趣。

在 Instagram 查看這則貼文 Lewis（@lewis_golden）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 1 日 上午 5:53 張貼

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