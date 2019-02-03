美國急凍-20度！保育員鼓起勇氣清天鵝池　然後就硬掉了

▲吊帶褲直接立在地上，整件冰凍了。（圖／翻攝自Lincoln Park Zoo）



寵物小組／綜合報導

北美最近冷爆，屢創零下20度低溫，美國伊利諾州林肯公園動物園(Lincoln Park Zoo)保育員清理完天鵝池，竟然能脫下一整件完整的「下半身」，結冰的衣服褲子直挺挺地立在地上，光看都覺得凍僵了。

▲全副武裝準備下水。（圖／翻攝自Lincoln Park Zoo）



即使天氣急凍整個城市都宣布停班課，但動物園的保育員仍不能怠慢，他們必須照顧所有動物的日常，而林肯公園動物園的保育員們每天都得鼓起勇氣，下到結冰的池水中，將前一晚的冰塊敲破並移除，露出水面好讓水鳥們有合適的活動空間。當保育員回到岸上，他們的手套、外套都結冰了，園方就PO出一張超經典的照片，只見雨鞋、吊帶褲明明沒有人穿著，卻黏在一起「立在地面上」，完全變成「冰雕」，網友們看了都很驚訝，想知道保育員是怎麼出來的。

除了鳥類保育員，灰海豹的保育員仍需要在雪中做日常訓練，從和海豹的互動中確認動物的健康和狀況。另外食物配送員推著餐車在雪中行走，將青菜、肉類、蛋等食材送進廚房，再將調配好營養的食物送到各種動物的欄舍。

動物園因為低溫關閉，但保育員可閒不下來，當所有工作完成，大家總算能待在溫暖的室內享用溫暖的一餐。

▼工作結束終於溫暖吃頓飯。（圖／翻攝自Lincoln Park Zoo）

