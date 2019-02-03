黃金獵犬發狂咬傷主...警開6槍「當場擊斃」！網友反應兩極





▲警方開槍射擊咬人犬隻。（圖／翻攝自大陸《梨視頻》網站）

寵物小組／綜合報導

大陸江蘇日前傳出黃金獵犬傷人事件，其飼主拇指被咬斷送醫急救，警方接獲報案後趕到現場，為防犬隻再度咬人當場將牠擊斃。此事件一出後，網友們反應兩極化，有人認為該狗應當受罰，也有不少網友難過表示，「開槍真的是最好解決方法？」

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▲黃金獵犬將主人咬傷。（圖／翻攝自大陸《梨視頻》網站）

根據《梨視頻》報導，上個月14日江蘇徐州一隻黃金獵犬突發狂咬傷2名飼主，導致其中一名拇指被咬斷，另一名則手筋斷裂送醫急救。警察接獲報案後趕到現場，手持防爆鋼叉將狗逼進巷子內，最後開6槍將牠擊斃。徐州市徐庄派出所發言人表示，當時為了防止該狗再發狂咬人，請示上層主管後，果斷採取措施，並呼籲民眾在犬隻發情時切勿太親近，以免受傷。

▲黃金獵犬被開6槍擊斃倒地。（圖／翻攝自大陸《梨視頻》網站）

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此影片曝光後，有民眾認為咬傷主人的狗就該受罰，同時也有網友質疑表示，「罪不致死，這樣太殘忍了」、「沒辦法接受！難道沒有更好的方法？」、「麻醉槍後讓訓狗師試試不可以嗎？」、「應該查一查狗怎麼了，突然發瘋是因為疾病還是受到刺激？盡最大努力，避免此類事件再發生才是最重要的。」

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