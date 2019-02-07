山羊豪邁喝奶整顆頭埋水桶20秒　網看傻：不換氣？

ちょちょ！

おいおい！

顔入れすぎだろー pic.twitter.com/61wxDgnBWP — 十勝千年の森チーズ工房 (@tokachiyagi) 2018年8月15日

寵物小組／綜合報導

動畫裡看到山羊低頭喝奶，畫面相當美麗，但北海道一隻山羊則展現了最ㄎㄧㄤ的一面，竟然整顆頭埋進桶子裡，一點也不需要換氣，如此豪邁暢飲令人不禁佩服。

北海道清水町「十勝千年の森」牧場飼養許多山羊，並製作山羊起司，推特上經常分享山羊的生活，其中就山羊喝奶的畫面一炮而紅。這頭山羊為了喝奶，整顆頭塞進裝滿羊奶的水桶裡，埋頭狂喝整整20秒沒有換氣，只有一對角微微露出羊奶表面，如此豪邁的喝法令人嘖嘖稱奇。

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這段影片是2018年8月上傳的，幾個月來仍不段被轉發，至今已經超過644萬次觀看，還有21.5萬個喜歡與8.5萬次轉推，大家都是第一次看到山羊如此神奇地喝奶術，還紛紛說想嚐一口羊奶，「看起來真的很好喝，這頭山羊很適合當代言人。」