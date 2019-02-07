ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

山羊豪邁喝奶整顆頭埋水桶20秒　網看傻：不換氣？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

動畫裡看到山羊低頭喝奶，畫面相當美麗，但北海道一隻山羊則展現了最ㄎㄧㄤ的一面，竟然整顆頭埋進桶子裡，一點也不需要換氣，如此豪邁暢飲令人不禁佩服。

北海道清水町「十勝千年の森」牧場飼養許多山羊，並製作山羊起司，推特上經常分享山羊的生活，其中就山羊喝奶的畫面一炮而紅。這頭山羊為了喝奶，整顆頭塞進裝滿羊奶的水桶裡，埋頭狂喝整整20秒沒有換氣，只有一對角微微露出羊奶表面，如此豪邁的喝法令人嘖嘖稱奇。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

這段影片是2018年8月上傳的，幾個月來仍不段被轉發，至今已經超過644萬次觀看，還有21.5萬個喜歡與8.5萬次轉推，大家都是第一次看到山羊如此神奇地喝奶術，還紛紛說想嚐一口羊奶，「看起來真的很好喝，這頭山羊很適合當代言人。」

關鍵字： 山羊十勝千年の森

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

藍眼小肉球6個月成喜感汪「清純→老油條」　爸嘆：回不去了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

正妹飼主開機艙門丟愛犬？　萌柯基墜地影片千萬網瘋傳

老虎趴洗手台喝水！　戰鬥民族打掃阿姨超淡定邊擦邊聊..

「臭臉月月」結婚啦！童顏老婆氣質出眾　網讚：仙氣滿..

積雪中露出「粉色運輸籠」　竟挖出「灰色小貓咪」凍僵

阿嬤嫌牠吵堅持要退養！現在偷偷夾麵餵狗孫：好吃齁？

別拉住我！哈士奇「兇狠對嗆」　牽繩一鬆...結局笑..

大象泰克受虐21年踩死馬戲團訓獸師　奔向自由30分..

散步撞見神秘小墓碑　清理乾淨見130年前字跡…他看..

狗狗聽到煙火嚇得倒地狂抖1小時　毛孩害怕可以這樣做

跨物種鴨狗戀！黃金偷吃鴨飼料每天被狂啄　日久生情看..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿..

太久沒放風！貴賓搭車狂碎唸　超萌抱怨聲哥笑：還有要..

主子凌晨趴門口說「長串外星語」　媽媽嚇傻：難道是遇..

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：..

好味小姐-【貓知識】貓咪毒品大全！放心都不會上癮啦..

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

爸偷摸腳柴氣大唱「歌仔戲」狠露利牙警告！網：牙齒痛..

山羊豪邁喝奶整顆頭埋水桶20秒　網看傻：不換氣？

汪汪直視前方「口水瀑布」超搶鏡　網笑：再不關要淹水..

跨物種鴨狗戀！黃金偷吃鴨飼料每天被狂啄　日久生情看..

媽喊魔法句子...饅頭貓衝下樓滑壘迎接　網笑：靈活..

目擊海鷗斷腿痛苦尖叫…他伸出援手　此後每天多了小跟..

學習最強拒絕術…「 不要就是不要」　我也來做一回貓..

阿嬤嫌牠吵堅持要退養！現在偷偷夾麵餵狗孫：好吃齁？

別拉住我！哈士奇「兇狠對嗆」　牽繩一鬆...結局笑..

超紅卡通豬！幼兒巨星佩佩豬　八年級回憶「飛天少女豬..

美洲獅從後方攻擊！　慢跑男「徒手掐死牠」負傷開車就..

許瑋甯的正面愛情觀！5句話揮別低潮走向幸福「跟過去..

「光南大批發」勾回憶！她曝2必買神物…網淚：逝去的..

懷孕6周心痛流產　她就醫卻診斷罹癌已5年：奇蹟救了..

不滿診所服務留言「槍擊後，下一個就是妳」　男遭判拘..

過年胖成豬公又便祕？3點助消化...營養師最推水果..

中路重劃區 買氣白熱化

搶搭韓流商機　南僑會長陳飛龍靠甲魚看旺高雄觀光

只能傻傻存股何時才能有錢！存股加出借讓你一次擁有三..

陸推新版個稅法　陸委會：注意隱藏風險

「身為一個臨時工，身上有鏈鋸很正常」毒蟲盜伐扁柏G..

寵物動物熱門新聞

飛機上丟萌柯基？墜地影片網瘋傳

老虎趴洗手台喝水　打掃阿姨超淡..

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

積雪中運輸籠竟挖出「凍僵小灰貓..

曾嫌吵要退養！阿嬤偷夾麵餵狗孫

PK啊！二哈兇狠對嗆　鬆繩後笑..

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

130年前墓碑浮字跡　他看懂後..

狗狗聽到煙火嚇得倒地狂抖1小時

狗偷鴨飼料被狂啄　竟看對眼變麻..

目擊海鷗斷腿痛苦尖叫　他伸出援..

柴用這招逗自己　網淚：我邊緣我..

貓把樓中樓夷為平地！爽躺廢墟屋

汪汪直視前方「口水瀑布」超搶鏡

讀者迴響

熱門新聞

飛機上丟萌柯基？墜地影片網瘋傳

老虎趴洗手台喝水　打掃阿姨超淡..

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

積雪中運輸籠竟挖出「凍僵小灰貓..

曾嫌吵要退養！阿嬤偷夾麵餵狗孫

PK啊！二哈兇狠對嗆　鬆繩後笑..

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

130年前墓碑浮字跡　他看懂後..

狗狗聽到煙火嚇得倒地狂抖1小時

狗偷鴨飼料被狂啄　竟看對眼變麻..

目擊海鷗斷腿痛苦尖叫　他伸出援..

柴用這招逗自己　網淚：我邊緣我..

貓把樓中樓夷為平地！爽躺廢墟屋

汪汪直視前方「口水瀑布」超搶鏡

媽喊魔法句子　胖子喵衝下樓迎接

最新影片

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

太久沒放風！貴賓搭車狂碎唸　超萌抱怨聲哥笑：還有要說嗎

主子凌晨趴門口說「長串外星語」　媽媽嚇傻：難道是遇到鬼了嗎？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面