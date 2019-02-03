阿伯帶火雞搭普悠瑪「蓋布袋PK大鵬展翅」　網：年菜..

寵物小組／綜合報導

網友Micky Chang搭普悠瑪返鄉，意外發現斜前方的阿伯帶了一隻「火雞」，神奇的是火雞一路上都沒有發出聲音，只是瞪大眼睛看著四周，一臉「傻眼火雞」的模樣，網友們看了嘖嘖稱奇，「以後可以跟小孩說火雞都比你乖！」、「他們是要去嘉義嗎？」、「這是呆若火雞嗎？」。

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Micky Chang在「爆廢公社」分享這段影片，並說「帶火雞搭普悠瑪，可以達到今日廢版第一名嗎？」果然短短1小時內就有6500人按讚，還有513留言，可見這是多麼稀奇的景象。影片中，火雞被裝在布袋裡露出紅色的頭和肥肥的胸，一動也不動地看著前方，要不是眼睛一眨、吞一口口水，還以為是照片。

Micky Chang隨後分享下集，這隻火雞突然想逃脫，不時使出「大鵬展翅」，阿伯趕忙「蓋布袋」，只見火雞展翅足足有2個座位寬，讓阿伯裝得好吃力，才放進麻布袋裡，黑底白斑的翅膀又伸出來，最後阿伯運用巧勁快狠準提起袋子，才將火雞「打包」。

▲阿伯很吃力地想將火雞「收好」。（圖／網友Micky Chang授權使用）



網友們看到很驚訝，不敢相信火雞這麼乖一點聲音也沒有，「很可愛耶～比我兒子還乖」、「牠應該是很緊張吧！」，也有人開玩笑說，「所以牠是去圍爐，還是年菜？」、「這是牠雞生第一次搭火車，可能也是最後一次了。」、「牠聽到『下一站嘉義』可能就會開始叫了」、「彷彿是30年前火車上的場景啊～」、「阿伯是不是穿越了？」。

▲最後阿伯快速拉起麻布袋，阻止火雞整隻露出來。（圖／網友Micky Chang授權使用）



事實上台鐵規定乘客攜帶寵物需要以寵物箱裝好，尺寸限制為長43公分、寬32公分、高31公分以下，但有限制只能攜帶貓、狗、兔、魚蝦等，其餘毒蛇猛獸等有危險性的動物不能帶上車。另外為了防疫禽流感，禽鳥類從94年10月21日禁止攜帶上車，只能託運。阿伯或許是不知禁令才將火雞隨身攜帶同行，也成了春節返鄉潮的奇景。