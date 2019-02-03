ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

阿伯帶火雞搭普悠瑪「蓋布袋PK大鵬展翅」　網：年菜？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

網友Micky Chang搭普悠瑪返鄉，意外發現斜前方的阿伯帶了一隻「火雞」，神奇的是火雞一路上都沒有發出聲音，只是瞪大眼睛看著四周，一臉「傻眼火雞」的模樣，網友們看了嘖嘖稱奇，「以後可以跟小孩說火雞都比你乖！」、「他們是要去嘉義嗎？」、「這是呆若火雞嗎？」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Micky Chang在「爆廢公社」分享這段影片，並說「帶火雞搭普悠瑪，可以達到今日廢版第一名嗎？」果然短短1小時內就有6500人按讚，還有513留言，可見這是多麼稀奇的景象。影片中，火雞被裝在布袋裡露出紅色的頭和肥肥的胸，一動也不動地看著前方，要不是眼睛一眨、吞一口口水，還以為是照片。

Micky Chang隨後分享下集，這隻火雞突然想逃脫，不時使出「大鵬展翅」，阿伯趕忙「蓋布袋」，只見火雞展翅足足有2個座位寬，讓阿伯裝得好吃力，才放進麻布袋裡，黑底白斑的翅膀又伸出來，最後阿伯運用巧勁快狠準提起袋子，才將火雞「打包」。

帶火雞搭普悠瑪。（圖／網友Micky Chang授權使用）

▲阿伯很吃力地想將火雞「收好」。（圖／網友Micky Chang授權使用）

網友們看到很驚訝，不敢相信火雞這麼乖一點聲音也沒有，「很可愛耶～比我兒子還乖」、「牠應該是很緊張吧！」，也有人開玩笑說，「所以牠是去圍爐，還是年菜？」、「這是牠雞生第一次搭火車，可能也是最後一次了。」、「牠聽到『下一站嘉義』可能就會開始叫了」、「彷彿是30年前火車上的場景啊～」、「阿伯是不是穿越了？」。

帶火雞搭普悠瑪。（圖／網友Micky Chang授權使用）

▲最後阿伯快速拉起麻布袋，阻止火雞整隻露出來。（圖／網友Micky Chang授權使用）

事實上台鐵規定乘客攜帶寵物需要以寵物箱裝好，尺寸限制為長43公分、寬32公分、高31公分以下，但有限制只能攜帶貓、狗、兔、魚蝦等，其餘毒蛇猛獸等有危險性的動物不能帶上車。另外為了防疫禽流感，禽鳥類從94年10月21日禁止攜帶上車，只能託運。阿伯或許是不知禁令才將火雞隨身攜帶同行，也成了春節返鄉潮的奇景。

帶火雞搭普悠瑪。（圖／網友Micky Chang授權使用）

關鍵字： 火雞春節返鄉普悠瑪台鐵火雞搭火車

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

汪下車尿尿主人卻直接騎走　牠害怕拚命聞找不到人…眼..

美國急凍-20度！保育員鼓起勇氣清天鵝池　然後就硬..

臭嘴鸚鵡困屋頂…消防員救援遭狂罵「你他X的給我滾」..

忍痛送走愛犬...7年後收養同名貴賓　掃晶片號碼竟..

大象泰克受虐21年踩死馬戲團訓獸師　奔向自由30分..

兄弟珍重！武警退伍離營　狼犬「黑豹」死咬行李不放

影／捷運驚見癡漢喵！「毛手」偷摸隔壁大腿3分鐘：給..

半夜溜奴才房拜拜！喵皇雙掌合十「嘴唸咒語」　爸轉頭..

內行都知道！爸深埋柴頭上「澡前吸狗」忘情嘆：臭臭的..

冰湖冒出奇怪小黑點　送貨員看清是什麼後…秒脫光跳進..

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94..

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄..

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她..

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網..

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

拔把埋柴頭上猛吸「柴味」一臉忘情又享受：臭臭的啦...

肉食主義柴偷咬紅蘿蔔進房　媽開門驚呆：改行吃素了？

黑柴、赤柴你來我往狂鬥嘴！　為衣服「起爭議」.....

呆萌柴柴滿心期待喝水水　張大嘴歪頭接...變成「喝..

萌萌貓星人！瘋狂賣萌就是不起床

棄養黃金「賣到狗肉店」　暖男「掏1個月生活費」救援

按摩好酥湖～阿金爽到舌頭收不回去　媽伸手「扳正」笑..

拒絕魔音！傲嬌貓不準媽唱歌　聽到秒「飛撲巴頭」：閉..

走失貓安置5個月...身材崩壞變氣球！網：被阿嬤撿..

阿伯帶火雞搭普悠瑪「蓋布袋PK大鵬展翅」　網：年菜..

黃金獵犬發狂咬傷主...警開6槍「當場擊斃」！網友..

主人我痛痛...狗狗9個異常徵兆 　花1分鐘這樣做..

浪柴傷重截肢　努力抬起「隱藏手手」甜笑握：要當好朋..

法鬥嗨滾沙灘！軟嫩白肉沾滿金沙　網笑：來份花生麻糬

98鯨魚關俄「海上監獄」　「笑臉虎鯨」背鰭斑駁瀕死

超輕便！走春必備3包款　讓妳美美外出迎好運

棄養黃金「賣到狗肉店」　暖男「掏1個月生活費」救援

影／蔡英文用「廣東、潮州話」拜年　許3願：年年發財..

按摩好酥湖～阿金爽到舌頭收不回去　媽伸手「扳正」笑..

大掃除！他在姊姊房間找到「金色長長一根」　頂端有開..

日本性工作者什麼都要做！　幫洗碗、搬家還照顧老人

百萬得主劫32萬刮刮樂彩變髮躲追查　女警喊：「堵到..

拒絕魔音！傲嬌貓不準媽唱歌　聽到秒「飛撲巴頭」：閉..

命理家掛保證！春節「2生肖、2星座」運勢最旺　買彩..

撿一公斤狗大便可換「獎」　新莊里長苦笑：每天都在接..

寵物動物熱門新聞

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找..

保育員零下20度清天鵝池　硬掉..

鸚鵡困屋頂　消防員救援遭罵：給..

收養狗掃晶片哭了！7年後重逢愛..

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

武警退伍離營　狼犬死咬行李不放

驚見電車痴喵！粉色肉掌狂摸大腿

喵皇半夜唸咒語拜拜　爸轉頭氣炸

爸忘情深吸澡前阿柴味：臭臭的啦

冰湖冒奇怪黑點　送貨員看清後秒..

吵架妻哭奔　黃金竟叼夫錢包追來

汪誤闖國道發抖　徐文良心疼抱起

媽列5禁令：不摸狗　還是被收服..

浪浪有家了！幸福讓牠「換張臉」

讀者迴響

熱門新聞

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找..

保育員零下20度清天鵝池　硬掉..

鸚鵡困屋頂　消防員救援遭罵：給..

收養狗掃晶片哭了！7年後重逢愛..

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

武警退伍離營　狼犬死咬行李不放

驚見電車痴喵！粉色肉掌狂摸大腿

喵皇半夜唸咒語拜拜　爸轉頭氣炸

爸忘情深吸澡前阿柴味：臭臭的啦

冰湖冒奇怪黑點　送貨員看清後秒..

吵架妻哭奔　黃金竟叼夫錢包追來

汪誤闖國道發抖　徐文良心疼抱起

媽列5禁令：不摸狗　還是被收服..

浪浪有家了！幸福讓牠「換張臉」

7狗圍咬貓　爸衝下樓卻剩微弱喵..

最新影片

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網：這招好方便

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面