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走失貓安置5個月...身材崩壞變氣球！網：被阿嬤撿到？

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▲走失貓被安置5個月，身材走鐘超崩壞。（圖／網友蔡小九授權提供）

▲走失貓被安置5個月，身材竟胖得像顆氣球。（圖／網友蔡小九授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

比阿嬤還會養！台北市民眾蔡小九去年8月看見有貓獨自徘徊，擔心牠會發生危險因此先帶回安置並暫名「滴咖」。沒想到5個月後還沒等到主人出現，滴咖的身材已經先「走鍾」，圓滾滾的模樣和之前判若兩貓，照片PO出來讓不少網友笑翻留言，「是被阿嬤撿到嗎？」

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▲走失貓被安置5個月，身材走鐘超崩壞。（圖／網友蔡小九授權提供）

▲貓咪走失時身上有胸背帶，因此推測是走失了。

去年8月初蔡小姐在台北市辛亥路上遇見滴咖，當時天氣炎熱且位在大馬路相當危險，因此先帶牠回家進行安置，同時也PO網希望能找到原飼主。5個月過後，原飼主遲遲沒有出現，滴咖在蔡小姐家吃好睡好，原本標準的身材竟胖成像一顆氣球！

蔡小姐接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，近日感覺到滴咖想家的心情，總是看見牠在發呆，因此再度貼文想找到原飼主，「如果最後還是沒找到，滴咖還是會在我家繼續養肥的！」

▲走失貓被安置5個月，身材走鐘超崩壞。（圖／網友蔡小九授權提供）

▲喵在新家吃好睡好，讓身材完全變形。

滴咖是隻個性很好的貓，和蔡小姐家中的毛孩相處地十分融洽，只是沒想到牠竟「嗜吃如命」，自己的乾飼料嗑光以後，就跑去偷吃別隻貓的食物，導致體重突飛猛進，身材崩壞像顆球一樣，貪吃的行為也害其他小夥伴們都瘦了！

▲走失貓被安置5個月，身材走鐘超崩壞。（圖／網友蔡小九授權提供）

▲滴咖壯碩背影不輸隔壁橘貓！

▲走失貓被安置5個月，身材走鐘超崩壞。（圖／網友蔡小九授權提供）

▲滴咖和家中原有的貓咪相處地非常融洽。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

蔡小姐在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」貼出尋找主人的文章，但照片中滴咖前後身材的對比圖，讓網友們全歪樓笑翻，「胖到牠媽媽都認不出來」、「你是阿嬤本人嗎？」、「你到底餵了牠甚麼啊！」、「牠吃到不想走了吧」、「確定同一隻？」、「不到半年...你傢伙食辦得不錯」、「樓主要被吃垮了嗎？」、「假走失、真詐騙吧！」。

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關鍵字： 貓咪走失安置身材變胖辛亥路

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