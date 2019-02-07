「奇怪小鹿」不怕人太詭異…動保官員射殺！　摘大腦解剖研究

▲美國一頭騾鹿不怕人行為奇怪，被保育官員射殺帶回研究。示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國明尼蘇達州59號國道旁近日出現一頭「不怕人」的奇怪小鹿，即使動保官員靠近到只剩30公尺左右距離，小鹿也不會退縮一步，駕駛人還得先將牠趕跑才能通行。明州自然資源部官員為了徹底瞭解小鹿「詭異行為」的原因，日前已將其射殺，並解剖摘除腦部進行研究。

福斯新聞（Fox News）報導，這頭大約1歲大的騾鹿（mule deer）在明尼蘇達州盜賊河瀑布城（Thief River Falls）北部被官員射殺，因為已經有不止一位駕駛人通報，他們必須親自下車出聲驅趕，才能把這頭鹿「請」到路旁。

明州自然資源部主管弗蘭克（Doug Franke）說，「在這點上，這成為了一種麻煩」。他補充說，他們出於安全理由前往查看，發現這頭騾鹿雖然健康狀況看似良好，但官員仍懷疑他的「認知狀況」有問題，導致行為與其他同類不同。

這頭騾鹿被射殺後，其屍體被運往實驗室解剖，檢驗其淋巴結樣本中是否出現俗稱狂鹿症的慢性消耗病（CWD）。根據美國地質調查局，北美鹿科動物中可能罹患這種致命的神經性疾病，有可能導致騾鹿出現詭異行為表現。官員透露，這頭騾鹿也可能受到腦部寄生蟲影響，因此還會摘除其大腦進行檢查。

報導提到，這頭小鹿出現的明尼蘇達州西北部，通常並不在騾鹿的出沒範圍內。官員表示，這頭小鹿耳部沒有任何標記，意味著牠是野生騾鹿，而非人工飼養。