獵豹逛動物園狂盯長頸鹿　看到「魚兒水中游」就追上去

寵物小組／綜合報導

美國聖地牙哥動物園竟有「獵豹逛街」的奇景，保育員牽著14個月大的Roketi和11個月大的Jabula看企鵝看鯊魚，還到紅鶴、長頸鹿的展場邊逛逛，這些「行為豐富化」練習幫助牠們進一步成為「動物大使」，讓更多人認識獵豹。

聖地牙哥動物園有獵豹保育計畫，目前有6隻獵豹大使，穰遊客更了解非洲野生列報的習性與處境，其中最特別的就是Roketi和Jabula，因為牠們有機會和人更近距離地接觸。Roketi在德州出生，在6隻小豹中牠的健康狀況較不好，於是被送到聖地牙哥動物園照顧，3個月後Jabula出生了，但是新手媽媽不會顧寶寶，所以Jabula和姐妹們也被送到動物園，就這樣Roketi和Jabula被送作堆。

Roketi和Jabula花了3天才熟悉對方，但牠們現在感情非常要好，目前14個月大的Roketi和11個月大的Jabula將成為動物大使，牠們不僅接受許多訓練課程，例如前腳放在指定的目標物上，另外也增加行為豐富化課程，讓牠們更熟悉外面變換的環境。

每到散步日，Roketi和Jabula就會由保育員牽著，有時到水族館看鯊魚優游、企鵝搖屁股，而2隻獵豹都特別興奮，牠們也會到紅鶴、長頸鹿的展場旁，途中經過草皮、麻布袋等，保育員也讓牠們盡情嗅聞探索這個世界。

許多網友對這樣的訓練方式感到新奇，開玩笑說「是在逛食物倉庫嗎？」，也有不少人羨慕保育員的工作，紛紛想應徵「遛獵豹員」。有些人認為野生動物生活在動物園裡頭是一種「監禁」，但也有人認為，動物園除了展示，還有復育、教育等功能，比起讓動物在野外因為人為狩獵滅絕，不如讓牠們在動物園得到妥善照顧。