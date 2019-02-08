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嘉義黑面琵鷺「胸插樹枝」跛腳覓食　鳥友想救已找不到

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▲▼嘉義鰲鼓濕地「黑面琵鷺胸插樹枝」跛腳覓食　鳥友心疼（圖／拍鳥俱樂部鳥友賴小熊提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲鳥友在鰲鼓濕地看見受傷的黑面琵鷺。（圖／拍鳥俱樂部鳥友賴小熊提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／採訪報導

拍鳥俱樂部鳥友「賴小熊」近日在嘉義東石鰲鼓濕地拍攝鳥類，看見一隻黑面琵鷺正在覓食，但是走路時卻跛著腳，原來是胸部靠近「右腳」的地方插上一根細細的樹枝。他心生不捨，於是在群組中通知團員，但是隔天大家前往時卻遍尋不著。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼嘉義鰲鼓濕地「黑面琵鷺胸插樹枝」跛腳覓食　鳥友心疼（圖／拍鳥俱樂部鳥友賴小熊提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「黑琵先生」王徵吉判斷傷勢不重，鳥兒應可自行拔除。

拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，那隻黑琵應該還在附近，希望看見傷鳥的民眾盡快通報鰲鼓濕地森林園區服務中心、當地鳥會、動保處等相關單位。生態攝影師「黑琵先生」王徵吉判斷，候鳥可能在降落過程中不慎插到小樹枝，從照片中看來並未傷及內臟、影響飛行，應該可以自行以喙拔除，但若持續負傷，仍有可能影響北返能力。

2018年黑面琵鷺全球普查的結果顯示，這群嬌客約有89%都會停留於台南、嘉義布袋及鰲鼓、高雄茄萣等地區。黃蜀婷也表示，近年來許多濕地都架設起太陽能光電板，對於鳥兒的棲息、覓食都造成不小影響，期盼更多人注重候鳥保育，一同維護友善的棲地環境。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 拍鳥俱樂部黑面琵鷺嘉義濕地候鳥

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