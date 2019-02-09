初五開工大吉！　超萌蘭嶼豬排排站「上學趣」

▲蘭嶼豬寶寶吃飯時非常專心，身上的「小愛心」是亮點。（圖／台北市立動物園提供）



寵物小組／綜合報導

大年初五準備開工，6隻蘭嶼豬寶寶排排站，準備好要上課囉！今年是生肖豬年，台北市立動物園也祝福民眾「豬」事如意，開工大吉！台北市立動物園透過合作計畫，向行政院農業委員會畜產試驗所借殖來的「新朋友」，年假起將在兒童動物區公開亮相。

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台北動物園指出，他們特別設計了降低距離感的玻璃城墎，讓遊客可以就近觀察牠們；2個月大的豬寶寶常用鼻子四處探索，吃飯時非常專心，還會開心地搖尾巴。園方表示，保育員用蘋果當獎勵，對豬寶寶們親近訓練，讓牠們能跟隨人類，小豬們起初不知道蘋果是可以吃的食物，試過一次之後就愛上了。

▲小豬們起初不知道蘋果是可以吃的食物，試過一次之後就愛上了（圖／台北市立動物園提供）



▲6隻蘭嶼豬寶寶排排站，準備好要上課囉！（圖／台北市立動物園提供）



新朋友「蘭嶼豬」的新家位於兒童動物區，動物園特別設計了降低距離感的玻璃城墎，讓遊客可以輕鬆地就近觀察蘭嶼豬。照養環境裡佈置有達悟族特有的拼板舟及重要建築「涼台」，搭配上海濱植物林投、仙人掌、常見海漂上岸的浮球等捕魚用具，讓遊客能有身處蘭嶼的感覺，也凸顯環境保護的重要。

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▲蘭嶼豬寶寶祝福大家「豬」事如意，開工大吉！（圖／台北市立動物園提供）

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