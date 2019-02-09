ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

初五開工大吉！　超萌蘭嶼豬排排站「上學趣」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

蘭嶼豬「上學趣」，一吃蘋果就愛上。（圖／台北市立動物園提供）

▲蘭嶼豬寶寶吃飯時非常專心，身上的「小愛心」是亮點。（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

大年初五準備開工，6隻蘭嶼豬寶寶排排站，準備好要上課囉！今年是生肖豬年，台北市立動物園也祝福民眾「豬」事如意，開工大吉！台北市立動物園透過合作計畫，向行政院農業委員會畜產試驗所借殖來的「新朋友」，年假起將在兒童動物區公開亮相。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

台北動物園指出，他們特別設計了降低距離感的玻璃城墎，讓遊客可以就近觀察牠們；2個月大的豬寶寶常用鼻子四處探索，吃飯時非常專心，還會開心地搖尾巴。園方表示，保育員用蘋果當獎勵，對豬寶寶們親近訓練，讓牠們能跟隨人類，小豬們起初不知道蘋果是可以吃的食物，試過一次之後就愛上了。

蘭嶼豬「上學趣」，一吃蘋果就愛上。（圖／台北市立動物園提供）

▲小豬們起初不知道蘋果是可以吃的食物，試過一次之後就愛上了（圖／台北市立動物園提供）

蘭嶼豬「上學趣」，一吃蘋果就愛上。（圖／台北市立動物園提供）

▲6隻蘭嶼豬寶寶排排站，準備好要上課囉！（圖／台北市立動物園提供）

新朋友「蘭嶼豬」的新家位於兒童動物區，動物園特別設計了降低距離感的玻璃城墎，讓遊客可以輕鬆地就近觀察蘭嶼豬。照養環境裡佈置有達悟族特有的拼板舟及重要建築「涼台」，搭配上海濱植物林投、仙人掌、常見海漂上岸的浮球等捕魚用具，讓遊客能有身處蘭嶼的感覺，也凸顯環境保護的重要。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

蘭嶼豬「上學趣」，一吃蘋果就愛上。（圖／台北市立動物園提供）

▲蘭嶼豬寶寶祝福大家「豬」事如意，開工大吉！（圖／台北市立動物園提供）

更多精采影音：

關鍵字： 動物園蘭嶼豬

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

白柴狂奔3秒興奮衝向把拔 為吃零食飛撲重踩「小主人」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

偷吃一口「甜味蛋糕」狂嘔！　獵犬搶救8天肝衰竭身亡

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世　飼主不捨道別：你在..

趴車門看著穿婚紗女主人　柴犬：一起嫁過去不好嗎？

爸想買純種狗！女兒撿浪浪他氣瘋　結果寵成兒子「抱著..

爸爸威脅「你養貓就睡樓梯」　結果現在睡一起情況是？

「奇怪小鹿」不怕人太詭異…動保官員射殺！　摘大腦解..

影／大黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北！　乘客看椅子..

哈士奇完美示範「我只是毛澎」　同框柴柴表情好得意！

影／竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位盯新郎　「嚴肅臉」笑翻..

終於載到導盲犬！公車司機興奮「開擴音」隆重介紹40..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿..

看起來很兇...其實心裡超緊張　豆漿跟鄰居吵架「腳..

玄鳳站餅乾盒熱情跳踢踏舞　表演不忘繞場一圈照顧粉絲

爸爸顧上網沒給點心　柴按鈴討債：別逼我用刑！

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定..

太久沒放風！貴賓搭車狂碎唸　超萌抱怨聲哥笑：還有要..

主子凌晨趴門口說「長串外星語」　媽媽嚇傻：難道是遇..

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：..

初五開工大吉！　超萌蘭嶼豬排排站「上學趣」

門縫夠小了...貓姐弟硬推開「監督奴才上廁所」：你..

灰松鼠「犯罪紀錄」太多！慘被主廚做成千層麵　深受饕..

貓顧客站玻璃櫃前喵喵叫　暖老闆拿各種肉肉任牠挑

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世　飼主不捨道別：你在..

偷吃一口「甜味蛋糕」狂嘔！　獵犬搶救8天肝衰竭身亡

切葉蜂裁「正圓樹葉」當寶寶睡袋　放食物、產卵再封口

奸巧貓死不進外出籠！　她用超強「紙箱偽裝」輕鬆騙過

小夥伴喝ㄋㄟㄋㄟ　萌奶貓排隊狂巴人家頭：欸換我了啦

直播虐狗「抹芥末、電擊灌酒」！　他被貴賓咬兩口：不..

過年紅包理財　天秤、天蠍、金牛最愛買利變年金險

蘇志燮來了！大年初五開工　包緊緊「Delay三小時..

大福興宮月老祖廟舉辦「拋繡球迎親」　180男搶32..

諷鄭文燦很會自保「切割囉」　王鴻薇：何煖軒下台不遠..

大陸最賺錢企業將赴港IPO　母公司利稅總額超5.1..

健身狂練腿「操爆膝蓋」　她變天就悶痛...針灸也無..

《航海王》狂賣22年「作者豪宅有條河！」　尾田榮一..

巫師公牛交易創雙贏　交易主角三人首戰皆亮眼

影／雲南絕美洱海邊洗車洗衣　陸奧客遭網友拍下挨罰

泰王槓親姊「皇室參政違憲」　67歲美艷公主執意選總..

寵物動物熱門新聞

偷吃蛋糕狂嘔！　獵犬肝衰竭身亡

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世

不要走！柴犬趴車門看出嫁女主人

爸想買狗　結果超寵浪浪還抱著睡

爸爸威脅養貓就睡樓梯，現在卻...

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

二哈示範「只是毛澎」表情好得意

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

終於載到導盲犬！司機興奮開擴音..

貓死不進籠！她用紙箱偽裝輕鬆騙..

宵夜文找亮點　網被爆氣視線嚇翻

喵皇零下冰封不死　解凍後奇蹟復..

直播抹芥末、灌酒虐狗！他被咬就..

讀者迴響

熱門新聞

偷吃蛋糕狂嘔！　獵犬肝衰竭身亡

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世

不要走！柴犬趴車門看出嫁女主人

爸想買狗　結果超寵浪浪還抱著睡

爸爸威脅養貓就睡樓梯，現在卻...

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

二哈示範「只是毛澎」表情好得意

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

終於載到導盲犬！司機興奮開擴音..

貓死不進籠！她用紙箱偽裝輕鬆騙..

宵夜文找亮點　網被爆氣視線嚇翻

喵皇零下冰封不死　解凍後奇蹟復..

直播抹芥末、灌酒虐狗！他被咬就..

流浪母狗車禍斷腿　忍痛哺乳幼犬

最新影片

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

看起來很兇...其實心裡超緊張　豆漿跟鄰居吵架「腳踩空」好糗

玄鳳站餅乾盒熱情跳踢踏舞　表演不忘繞場一圈照顧粉絲

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面