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髒臉浪浪感染「左眼快爆出」　收編後變「粉嫩小鮮肉」

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▲▼髒臉浪浪感染「左眼快爆出」　收編後變「粉嫩小鮮肉」（圖／網友趙小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲Money流浪時髒兮兮、左眼感染，和現在的萌樣判若兩貓。（圖／網友趙小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

只要有愛，小動物都能漂亮、惹人愛！網友趙小姐在工廠發現米克斯「Money」獨自在外遊蕩，不但全身髒兮兮，左眼還嚴重感染，幾乎快要「爆」出來。她救援浪浪後，並飼養在公司，經過這段日子的陪伴，毛孩已經康復，長成超萌「小鮮肉」，尤其是那雙水汪汪的大眼睛，簡直可以電暈所有貓奴呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼髒臉浪浪感染「左眼快爆出」　收編後變「粉嫩小鮮肉」（圖／網友趙小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Money活潑愛玩。

▲▼髒臉浪浪感染「左眼快爆出」　收編後變「粉嫩小鮮肉」（圖／網友趙小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲感染的左眼經過醫治已經痊癒。

▲▼髒臉浪浪感染「左眼快爆出」　收編後變「粉嫩小鮮肉」（圖／網友趙小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲趙小姐最近決定將Money帶回家。

趙小姐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，當時Money病得非常嚴重，甚至一度被醫生研判可能失明，「捕捉過程中，我還被咬了一大口，去打破傷風的針。」她感動地說到，幸好經過治療後，感染的左眼免於被摘除的命運，現在也恢復得良好、完整，「牠的個性非常親人，剛收編時關籠飼養、餵食罐罐，沒過多久就顯露出好動、頑皮的本性。」

▲▼髒臉浪浪感染「左眼快爆出」　收編後變「粉嫩小鮮肉」（圖／網友趙小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲現在的Money可是隻迷人的小帥貓呢～

▲▼髒臉浪浪感染「左眼快爆出」　收編後變「粉嫩小鮮肉」（圖／網友趙小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲趙小姐公司附近還有許多浪貓，她則定期餵養、抓紮。

趙小姐近日決定將Money帶回家，和另一個寶貝「藍莓」作伴，也期待2隻喵喵能夠感情融洽地相處。她將毛孩驚人的轉變故事分享到臉書社團「還沒想好名字的貓社團」後，讓許多人為之驚艷，紛紛留言，「從黑道大哥變成奶油小生呢！」、「牠是掉進爐坑嗎？」、「洗澡後感覺變瘦了」、「太幸福了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 米克斯救援

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