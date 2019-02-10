聖上瞄準球球　腳蹬牆壁當「噴射火箭」…滑1.4M順便拖地

▲壯壯火箭準備中，發射！（影／「蔓蒂的三隻小豬」授權）

實習記者吳美依／採訪報導

工讀生，快出來！橘白米克斯「壯壯」是隻超級古靈精怪的喵星人，這天牠躺在地上翻滾、玩耍，想要抓住遠方的球球，卻又懶得起身走路，便發揮想像力，善用身邊的「地形優勢」，雙腳在牆壁上猛力一蹬，瞬間化身「火箭」，成功噴射出去，抓到獵物啦～（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲3、2、1，發射！（圖／「蔓蒂的三隻小豬」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲成功抓到球球囉～

飼主Mandy Kuo接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，壯壯非常聰明，平時總是很認真參與遊戲，但如果玩累了，就會使出「無賴玩法」，以前也曾經接受本報報導，「牠要發射前，還先側身、偷偷瞄準，可能也怕撞到櫃子吧！」她補充，當天貓貓整晚都黏在地上，「射程很遠，大概有140公分呢！」

▲壯壯玩累時就會使出這招黏在地上的「無賴玩法」。

▲壯壯也曾把媽媽的腿當做「發射器」。

9個月大的壯壯，正值最活潑好動的年紀。Mandy Kuo提到，兒子從小就吃主食罐，而且食量大又好動，全身都是肌肉，「壯壯玩瘋時很『暴力』，所以後來我都會用腳夾牠，沒想到牠立馬『彈跳』逃脫，看了好氣又好笑。」她也提到，貓貓最近膽子越來越大，開始敢對姐姐「肥咪」和媽媽惡作劇，「牠會爆衝過來，然後用2腳站立，手掌全部打開，就像是要嚇人。」

▲壯壯玩起遊戲來都超拚命！

▲調皮的壯壯嚇唬姐姐肥咪。

Mandy Kuo說，壯壯雖然很「皮」，但其實也很撒嬌，會主動討親親，還會吃醋、把別貓擠走呢！這則「貓型噴射火箭」的逗趣影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，讓1.3萬網友笑翻，紛紛留言，「游泳初學者？」、「拖地機器人」、「喵砲彈就位完成，發射！」、「笑死，牠很懂玩欸！」、「是裝了彈簧啊？」、「好準，一桿進洞。」、「這是最近網路流行的貓貓跑酷～」也有人眼尖發現亮點，「牠的肚肚有愛心～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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