貓咪把媽當發射器「雙腿一蹬飛行50公分」　網看傻：一飛衝天

▲像是有裝彈簧的壯壯！（影／臉書粉絲專頁「蔓蒂的三隻小豬」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

飛向宇宙浩瀚無敵！貓咪「壯壯」這天從麻麻Mandy Kuo的腿上彈跳出去，只見牠像不用插電的噴射機，一飛衝天的噴射出去。好玩的是，Mandy Ku的腿似乎成了這台「噴射機」的發射器，任由壯壯的貓掌不停在腿上踩踏彈跳，讓她無奈表示，「我的象腿永遠是出發點。」

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▲火箭貓飛射！

Mandy Ku說，「壯壯不管玩什麼都會用噴射的方式飛出去，而且喜歡把我當跳台，但因為玩得太暴力，所以家中另外兩隻貓都不愛跟牠玩。」影片中，壯壯用白手套在麻麻的腿上抓呀抓，像是噴射前的準備，等到一切就緒後，接著雙腿用力一蹬就「咻」地飛出去，因為噴射距離遙遠長達50公分，讓人不禁懷疑主子身上是否有裝彈簧。Mandy Ku好氣又好笑地說道，「腳踝的傷疤就是這樣來的！」

▲懶惰的主子最愛躺在地板上耍萌。

▲媽媽不但是發射器還成了跳貓台。

事實上，壯壯雖然調皮搗蛋，但是會乖乖讓麻麻每天刷牙和固定洗澡，讓許多粉絲跌破眼鏡。活繃亂跳的牠個性相當熱情，每天看到麻麻都會開心地翹尾巴和翻肚討摸摸，連原本不喜歡貓咪的爸拔都被收服，現在每天回家都會先找貓咪討抱抱，成了標準的貓奴。

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▲壯壯吃飯都要咬心愛玩具。

影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，吸引不少網友重複撥放，還有人在底下留言笑說，「彈力很強 一飛冲天」、「 這是火箭射出的概念」、「好ㄉㄨㄞ的貓 ～」、「噴射貓咪」、「腿力真好！」、「原來阿木的腿是發射器」、「噴出去瞬間笑翻 是不是以為自己是四驅車」、「人體彈跳台」。

▲喵姐姐「肥咪」、喵哥哥「虎哥」。



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