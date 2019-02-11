「台灣栗鼠」大鬧日本　棲息地狂增...神奈川放捕鼠器阻繁殖

▲ 「台灣栗鼠」入侵日本。（圖／翻攝自Facebook／東京裏物語）



國際中心／綜合報導

外來種會與原生物種發生競爭，破壞當地生態平衡，甚至造成人類經濟的危害。日媒最近報導指出，「台灣栗鼠」在神奈川縣持續「擴大棲息地」，對此，日本哺乳動物協會向該縣要求，必須立即採取措施。

據《每日新聞》報導，名為「タイワンリス」的松鼠（Callosciurus erythraeus thaiwanensis，即為台灣特有亞種的「赤腹松鼠」、「台灣松鼠」，下面簡稱「台灣栗鼠」）。日本哺乳動物協會於1月28日宣布了對神奈川縣的要求，「台灣栗鼠」棲息地範圍持續擴大，必須立即採取措施，更要推出有計劃、有系統的捕捉措施。

專家甚至嚴重警告，「外來種造成的損害不僅是影響農作物，還會影響居民的生活。」對此，橫須賀市近日放置了126個捕鼠器，在半天內就捕捉到14隻「台灣栗鼠」。

▲ 「台灣栗鼠」俗稱台語「澎鼠」。（圖／翻攝自維基百科）



據報導，為日本特有種的「日本松鼠」，只在本州及四國上出現，在中國及九州則非常罕見，牠們的外型特色是眼睛周圍呈白色，且尾巴是高高抬起的；而「台灣栗鼠」的尾巴則是朝下，眼睛周圍沒有白毛，腹部及四肢內側呈現赤紅色，尾毛澎鬆明顯黑綜色夾白毛，背部暗褐色，俗稱「膨鼠」。

▲ 「日本松鼠」為日本特有種，只在本州及四國上出現。（圖／翻攝自維基百科）



在facebook《東京裏物語》社團內也有分享該報導，內容指出，「台灣栗鼠」從1950年開始確認在日本野生化，現在已經超過10萬隻，能順利繁殖的原因除了「生育力強」以外，能「適應人類生活」也是重點。「台灣栗鼠」已經習慣了跟人類共生、偷吃人類的作物，跑進廚房裡偷吃人類食物等等。文末還開玩笑指出，「台灣人在海外堅強的活著，台灣栗鼠也不落人後。」