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毛小孩的僕人請注意！施打狂犬病疫苗　今年戴「紅色」頸牌

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▲ 毛小孩施打「狂犬病疫苗」 2019年換戴紅色頸牌。（圖／新北市動保處提供）

▲ 毛小孩施打「狂犬病疫苗」，2019年換戴紅色頸牌。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2019年度為亮眼的「朱紅色」頸牌，凡攜帶犬貓至與動保處簽訂合約的動物醫院，施打狂犬病疫苗的民眾，即可向動物醫院索取頸牌，為家中犬貓配戴。此頸牌不僅可作為施打狂犬病疫苗的證明，更可以在狗貓不小心走失時，幫助牠們快速找到主人，回到溫暖的家。

行政院農委會防檢局2018年度開始實施預防注射資訊化作為，每年將依防疫系統名冊，進行查核逾一年未施打狂犬病疫苗寵物。動保處每年以簡訊或寄送預防注射通知單，提醒飼主帶毛寶貝至動物醫院完成狂犬病預防注射。

新北市動保處指出，轄內凡滿3個月齡以上犬貓、經注射狂犬病疫苗逾1年以上犬貓，每年均應由各動物防疫機關接受狂犬病進行預防注射，請民眾主動配合防疫措施，杜絕疫情傳播，未依規定施打狂犬病疫苗者，將依動物傳染病防治條例第13條及第45條處以3萬至15萬元罰鍰。

▲ 毛小孩施打「狂犬病疫苗」 2019年換戴紅色頸牌。（圖／新北市動保處提供）

▲ 偏鄉狂犬病疫苗巡迴活動，民眾參與相當踴躍。

動保處表示，根據現行法令，狂犬病頸牌每年依序由綠、紅、藍、黃輪替，2019年度輪到朱紅色犬牌，動保處特別要求製作廠商，提升頸牌的製作品質。因為犬貓活動量大，可能有翻滾奔跑等行為，時間一久，可能導致頸牌磨損或刻印的字模糊不清。

為此，動保處每年在頸牌到貨後，會進行頸牌表面耐磨度抽驗，測試其表面亮度和字是否清晰。在確認品質良好後，才將頸牌分配到有簽約的動物醫院或各動物之家，提供毛寶貝的爸媽，在施打狂犬病疫苗後領取。

動保處說，頸牌不僅可以作為是否施打狂犬病疫苗的證明，更可以在犬貓不小心走失被路人撿到時，帶至鄰近動物醫院利用網路系統找到主人，減少寵物走失就找不回的遺憾。

農業局李玟表示，為增加民眾施打意願，動保處每年4月及10月舉辦狂犬病疫苗注射月活動，與簽約動物醫院合作，辦理狂犬病疫苗施打優惠活動。另外，為了提供偏鄉民眾便利，加強偏鄉防疫工作，每年皆安排偏鄉狂犬病疫苗及晶片登記巡迴活動，相關資訊皆可在動保處網站（https://www.ahiqo.ntpc.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=16）查詢，提醒毛寶貝快來換戴紅色頸牌。

▲ 毛小孩施打「狂犬病疫苗」 2019年換戴紅色頸牌。（圖／新北市動保處提供）

▲ 偏鄉狂犬病疫苗巡迴活動，獸醫師正在為犬隻注射疫苗。

關鍵字： 新北動保處狂犬疫苗頸牌

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