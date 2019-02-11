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影／目睹飼料被偷！吃貨柴崩潰敲門　「尖叫起飛30秒」：住手啊！

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寵物小組／採訪報導

讓吃貨眼睜睜看著美食被偷吃，直接列入滿清十大酷刑之一！新北市一隻10個月大的貪吃柴Coco這天到陽台享受日光浴，才剛出去沒多久，柵欄裡的飼料就被偷撈。一隻小偷喵走到碗旁，當著柴犬的面，大搖大擺的伸出「毛手」撈飼料，讓窗外目睹一切的受害者氣到跳腳，1貓1狗的舉動形成強烈對比，頓時笑翻一票網友。

▲▼小偷毛手撈飼料　吃貨柴暴怒「隔窗起飛30秒」：把飯飯還來！（圖／網友黃哲靖授權提供）

▲柴柴看到自己的飯被吃敲窗崩潰。（圖／網友黃哲靖授權提供，下同）

▲▼小偷毛手撈飼料　吃貨柴暴怒「隔窗起飛30秒」：把飯飯還來！（圖／網友黃哲靖授權提供）

▲擁有吃貨魂的Coco也是個愛撒嬌的女生。

影片中，正在陽台曬日光浴的Coco眼睛緊盯飼料碗，一旁的橘貓慶太突然走客廳，伸出左手輕輕的把狗碗拉到面前，想要把飼料撥出來。眼見自己的飯飯要被偷吃，Coco急得在陽台大力敲窗，嘴裡發出崩潰的碎念，彷彿在說著，「住手啊啊啊！那是我的食物」，連續30秒心急如焚的蹦跳，對比貓咪淡定表情，畫面有夠可愛。

▲▼小偷毛手撈飼料　吃貨柴暴怒「隔窗起飛30秒」：把飯飯還來！（圖／網友黃哲靖授權提供）

▲飼料被貓咪偷撈之後，Coco馬上在飯碗旁邊保護。

飼主黃哲靖表示，慶太是2歲的貓哥哥，平常跟Coco就像親兄妹，常常一起打鬧追逐，吵架的時候誰也不讓誰，一個用嘴巴想咬貓，另一個則是伸手就往狗臉上揮。「這天慶太看到Coco出去曬太陽，馬上就跑去偷吃狗飼料，把牠惹得7PUPU，等到放狗進來，2個馬上在沙發開戰」。

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▲▼小偷毛手撈飼料　吃貨柴暴怒「隔窗起飛30秒」：把飯飯還來！（圖／網友黃哲靖授權提供）

▲▼小偷貓慶太是個瓜子臉的小胖貓。

▲▼小偷毛手撈飼料　吃貨柴暴怒「隔窗起飛30秒」：把飯飯還來！（圖／網友黃哲靖授權提供）

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事後影片分享到「柴犬司令部」之後，許多網友看完紛紛留言笑說，「柴柴在你身後，牠現在很火」、「貓咪示範：如何一秒惹毛柴柴？就像這樣～」、「感覺等等柴寶進來，又是一場貓狗大戰」、「柴柴真的很氣」、「等我進去你就死定了」、「傻眼柴犬」、「那貓好欠揍XD」、「受害者氣到跳腳」。

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關鍵字： 柴犬飼料小偷毛手起飛

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