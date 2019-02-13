從小教育！過動兒聯絡簿畫「領養代替購買」　千名網讚：超有才

▲兒子在聯絡簿畫下領養代替購買的示意圖，讓媽媽相當感動。（圖／網友徐瑜嶠授權提供，下同）



寵物小組／採訪報導

孩子的教育從小開始！台中一名網友徐瑜嶠日前檢查孩子的作業，意外發現16歲的兒子「家家」將最愛的圖畫在聯絡簿，內容在講「以領養代替購買」的方式，給予流浪動物一個被愛的機會，深植在心中的動保觀讓作為媽媽的她相當感動。照片分享到網路上獲得千名網友狂讚，直呼弟弟超有才。

▲小兒子抱狗一起睡覺。

媽媽徐瑜嶠表示，大兒子家家是個ADHD（注意力不足過動症Attention Deficit Hyperactivity Disorder）的孩子，常常難以專心做好一件事，但是自從養狗之後，症狀出現改善，「從小兒子們都習慣有狗陪伴，常常玩在一起，有時候會去當鏟屎官」，還會主動幫6歲的臘腸狗牛牛和即將滿1歲的米克斯Luck倒飼料、整理牠們的狗窩，藉由對毛小孩的熱愛，家家也找到自己的興趣-畫畫。

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▲▼孩子從小就在有狗的環境下成長，對於動保觀念也有基本的認識。

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「因為我是狗癡，兒子們看到也會受到影響，動保的觀念才會從小就先建立好。」徐瑜嶠分享家家是在網路上看見有人分享這個示意圖，覺得內容非常動人，所以特別喜歡，剛好當天早自習課沒事，所以隨手畫出來，當下徐瑜嶠雖然打趣的問兒子，「你是去上課還是去畫畫的呀？」但其實心裡極度開心又欣慰。

▲即將滿1歲的四目汪Luck。



事後照片分享到「米克斯傳奇」之後，許多網有紛紛稱讚，「好棒，小小年紀就有這種良好的觀念！教育成功的善良男孩」、「好棒的孩子」、「把原圖用高畫質拍攝起來可以當頭貼」、「畫的好棒」、「推，領養代替購買」、「這麼小有這觀念，真的很棒……也代表著父母給小孩的觀念真的很重要」、「畫工一流心地善良」、「畫的很棒！然後宣導有佳～媽媽快給小朋友鼓勵一下」。