傲嬌法鬥不給摸！跳起狠咬「滑壘仆街」　下秒悲劇了...

▲傲嬌的法鬥不讓人摸摸，只要一碰到就氣得開咬。（圖／翻攝自抖音APP用戶「糖糖是一只小法斗」）



寵物小組／綜合報導

平常太囂張，這回遇到困難踢鐵板了吧！抖音APP用戶「糖糖是一只小法斗」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是傲嬌的糖糖平常時不喜歡別人摸牠，所以這天牠一被摸頭，便立刻甩開想要咬人，但沒想到當牠一跳起身落到地面時，居然變成四腳朝天，爬不起來的牠不停揮動小腳腳想尋求幫助。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

許姓網友10日在臉書公開社團轉貼這段視頻並以毛孩的口吻註解，「來人啊...護駕！快扶朕起來！」畫面中可以看到，法鬥糖糖一看到手就想咬，後來發現自己的頭不知不覺地早已被摸摸，氣得立刻甩開；只見牠奮力跳起，嘴巴也朝空中一咬，但下秒卻不小心「滑壘仆街」變成四腳朝天的模樣，躺在地板上蠕動的就像隻粉紅色毛毛蟲。

▲糖糖奮力一跳，下秒卻摔得四腳朝天。（圖／翻攝自抖音APP用戶「糖糖是一只小法斗」）



影片一貼出立刻引發網友熱議，不到3天就湧入上千名網友按讚，許多人都在底下紛紛留言笑說，「腿到用時方恨短」、「跟我一樣耶」、「翻不了身也起不來，胖嘟嘟的真可愛」、「怎麼那麼勾錐」、「太胖了，身體太圓翻不過來，哈哈哈」、「笑翻了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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