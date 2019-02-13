9米「巨型保險套」海中飄　潛水客驚：摸起來像紙板

▲潛水客勞里在海中看見一條「巨型保險套」，讓他覺得十分疑惑。



實習記者陳妙津／綜合報導

紐西蘭潛水客勞里（Ben Laurie）近日在北島海域浮潛時，看到海中有條長達9公尺的「巨型保險套」載浮載沉，一旁還圍繞著許多魚群悠游，讓有多年潛水經驗的他超驚奇。

據《每日郵報》報導，21歲的勞里善於潛水，還擔任WildBlue潛水商店的大使，日前他與朋友前往布雷特角（Cape Brett）海域潛水，沒想到潛到一半，竟看到海中有個長約9公尺、寬0.5公尺的奇怪生物，形如「巨型保險套」，還隨著潮流游來游去，還有許多魚群圍繞在側。勞里表示，「當時我根本不知道那是什麼。」

▲▼「巨型保險套」周遭魚群環繞，長約9公尺。（圖／翻攝自YouTube／Pen News）



好奇的一行人靠近查看，發現「巨型保險套」似乎並不是一隻生物，而是宛如浮游生物般的小生物群聚在一起的效果，這些生物是細繩狀，只有20厘米長。勞里的其中一名友人往前摸去，才發現它們並不像看起來的那麼柔軟，反而有種摩擦到紙板的感覺。

其實這條「巨型保險套」是浮游生物「火體蟲」（Pyrosoma）的聚集體，它們極為少見，擁有自我複製的能力，也被稱為「海中獨角獸」，會以個蟲（zooid）嵌入凝膠狀的外衣，聚集成單開口的長管子後，利用自身小管吸水、排氣以達到前進目的，就像是無需汽油的引擎一樣。

▲這種神祕生物其實是浮游生物「火體蟲」的集合體，極少出現於淺海。（圖／取自YouTube）



火體蟲最長的群聚體可達18公尺長，看起來柔軟無比，但千萬不可以貿然游進火體蟲管內。澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）研究員就曾發現，一隻企鵝卡在2公尺長火體蟲管內部，因為無法戳穿火體蟲管外衣，結果窒息慘死。

勞里一行人在2000公尺的深度發現這條火體蟲相當罕見，因為通常火體蟲都在較深的海域活動。勞里表示，科學家也告訴他能在淺海目擊十分難得，這次遭遇對他而言相當幸運。