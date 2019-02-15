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拔母獅爪子只為娛樂遊客　獸醫辯：牠還有一整排利齒

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國際中心／綜合報導

巴勒斯坦加薩走廊南部的拉法（Rafah）動物園，拔除一隻14個月大母獅子的爪子，只是為了避免遊客與牠玩耍時不會受傷，做法之殘忍令人不忍卒睹，也激怒了動物保護團體。動物園工作人員2周前為母獅施打鎮靜劑，獸醫利用一把大剪子拔除獸爪，再將血流不止的傷口縫合。

根據《福斯新聞》報導，加薩沒有專業的動物醫院，這次手術在沒有適當設施的動物園中進行。動物保護團體四爪（FOUR PAWS）表示，母獅子承受了「可怕的痛苦」，對於大型貓科動物而言，移除爪子是相當惡劣的行為，會造成長期的傷害，「如果動物沒有爪子，許多本能也會遭到剝奪，例如獵食或爬樹，幾乎無法辦到。並且這次手術不是在設備俱全的獸醫診所進行的，感染的機會也很高。」

▲▼拉法動物園拔除母獅的爪子。（圖／翻攝自twitter／FOUR PAWS）

▲拉法動物園拔除母獅的爪子。（圖／翻攝自twitter／FOUR PAWS）

拉法動物園的園長朱馬（Mohammed Jumaa）說，「我正在努力降低母獅的侵略性，以便和遊客保持友好的關係。」

進行手術的獸醫Fayez al-Haddad否認外界的批評，表示這項手術並不殘忍，「這些爪子被切斷就不會快速生長，遊客和小朋友們可以盡情和牠玩耍。我們希望讓遊客快樂，同時增加入園數。」

針對動保團體關於「剝奪本能」的說法，獸醫反駁，「獅子雖然被拔去爪子，但還有一整排利齒。」並沒有喪失獅子的天性。

四爪指出，這座動物園在1999年開業，地理位置接近與埃及相接的邊界，在惡劣的環境中卻豢養了多達50隻動物，最近才有4隻剛出生的小獅子在園內凍死，早該被勒令停業。

▼今年1月才有4隻剛出生的小獅子在拉法動物園凍死。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲▼今年1月才有4隻剛出生的小獅子在拉法動物園凍死。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 獅子拉法動物園RafahZoo拔指甲

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