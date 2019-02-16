洪水襲小鎮沖出「 9500萬年前恐龍腳印」　億年風化輪廓仍清晰

▲考古學家發現河床上有不同類型的恐龍腳印。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

澳洲昆士蘭小鎮溫頓（Winton）早前遭洪水重創，沒想到卻沖出一個意外收穫。旅遊業發展部周四（14日）公布，有考古學家在當地一處河床，發現多個相信在9500萬年前便埋於地下、屬於3種不同品種恐龍留下的腳印。專家興奮的表示，這可能是澳洲當今保存最完善的恐龍腳印。

據《衛報》報導，考古學家從2018年開始於當地進行挖掘工作，意外在河床架上發現恐龍腳印。他們認為，由3種主要恐龍群組成，包括蜥腳類、鳥腳亞目和獸腳類恐龍出現在同一塊地表，屬於非常罕見的情況。

▲澳洲恐龍時代博物館（Age of Dinosaurs Museum）。（圖／達志影像／美聯社）

其中蜥腳類恐龍足跡更超過40公尺，當中有近1公尺的恐龍腳印，考古學家相信是由一種約18公尺長、30噸重的較小恐龍所造成。

市長巴斯克特（Gavin Baskett）表示，「恐龍足跡因洪水而意外露出面是非常罕見的事，否則會被埋藏100甚至200年。」他希望這個消息公開後，能帶來更大的經濟效益，希望更多遊客會到西部旅行，參觀足跡。恐龍腳印正被轉移到當地的恐龍時代博物館（Age of Dinosaurs Museum），或於明年展出，有望振興當地旅遊業。