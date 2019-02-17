愛久了倦怠！現實柴「爆衝迎接→搖尾敷衍」　姐哭：你變好多

▲柴柴從姐姐回家會爆衝迎接，但現在只剩搖尾敷衍。（圖／Instagram:shiba_qbo授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「你以前不是這樣的！」日前一名女飼主郭釉釉PO文抱怨，自家的柴犬Q波以前只要有人回家，總是會第一個衝去衝迎接，沒想到日子久了，竟然開始倦怠，從熱情飛撲到現在看到姐姐回家，只會軟爛的躺在地板搖尾，反差的舉動讓她當場玻璃心碎滿地，直呼這隻柴實在有夠現實。

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▲有食物就笑得好燦爛。

姐姐郭釉釉表示，1歲多的Q波是個貪吃又愛睡的柴犬，經常吃飽睡，睡飽又吃，導致身材逐漸橫向發展，出門常常被誤認成是秋田犬。「Q波之前看到人都會熱情迎接，像我妹住在外面，有回家的話牠都是飛撲過去的，直到前陣子，迎接的次數越來越少，牠都不太理我，可能是住一起每天看膩了吧。」以前的熱情只剩下敷衍，倒在椅子上搖2下尾巴，「昨天還變成連搖尾巴都沒有了QQ」

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▲▼汪：沒帶伴手禮？回來就回來，有什麼好大驚小怪的。

影片分享到「柴犬司令部」之後，網友紛紛留言笑說，「孽犬本性XD」、「因為現在正是罷工期XD」、「連頭都不轉過來，太大牌惹」、「我家的也會這樣，我會瘋狂唸牠，竟然連迎接我都省了，你吃飯我也省了，乖三天迎接XD」，也有經歷相同遭遇的狗友表示，「有搖就不錯了，我家直接睡死」、「有動就好，到後來有抬眼皮就不錯了」、「回來又沒伴手禮，搖兩下算給你面子」。

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