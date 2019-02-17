ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

愛久了倦怠！現實柴「爆衝迎接→搖尾敷衍」　姐哭：你變好多

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼相處久了倦怠！現實柴「飛奔迎接→搖尾敷衍」　姐哭：差好多。（圖／網友郭釉釉授權提供）

▲柴柴從姐姐回家會爆衝迎接，但現在只剩搖尾敷衍。（圖／Instagram:shiba_qbo授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「你以前不是這樣的！」日前一名女飼主郭釉釉PO文抱怨，自家的柴犬Q波以前只要有人回家，總是會第一個衝去衝迎接，沒想到日子久了，竟然開始倦怠，從熱情飛撲到現在看到姐姐回家，只會軟爛的躺在地板搖尾，反差的舉動讓她當場玻璃心碎滿地，直呼這隻柴實在有夠現實。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼相處久了倦怠！現實柴「飛奔迎接→搖尾敷衍」　姐哭：差好多。（圖／網友郭釉釉授權提供）

▲有食物就笑得好燦爛。

姐姐郭釉釉表示，1歲多的Q波是個貪吃又愛睡的柴犬，經常吃飽睡，睡飽又吃，導致身材逐漸橫向發展，出門常常被誤認成是秋田犬。「Q波之前看到人都會熱情迎接，像我妹住在外面，有回家的話牠都是飛撲過去的，直到前陣子，迎接的次數越來越少，牠都不太理我，可能是住一起每天看膩了吧。」以前的熱情只剩下敷衍，倒在椅子上搖2下尾巴，「昨天還變成連搖尾巴都沒有了QQ」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼相處久了倦怠！現實柴「飛奔迎接→搖尾敷衍」　姐哭：差好多。（圖／網友郭釉釉授權提供）

▲▼汪：沒帶伴手禮？回來就回來，有什麼好大驚小怪的。

▲▼相處久了倦怠！現實柴「飛奔迎接→搖尾敷衍」　姐哭：差好多。（圖／網友郭釉釉授權提供）

影片分享到「柴犬司令部」之後，網友紛紛留言笑說，「孽犬本性XD」、「因為現在正是罷工期XD」、「連頭都不轉過來，太大牌惹」、「我家的也會這樣，我會瘋狂唸牠，竟然連迎接我都省了，你吃飯我也省了，乖三天迎接XD」，也有經歷相同遭遇的狗友表示，「有搖就不錯了，我家直接睡死」、「有動就好，到後來有抬眼皮就不錯了」、「回來又沒伴手禮，搖兩下算給你面子」。

▼更多精彩影音

關鍵字： 倦怠迎接倦怠現實搖尾敷衍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

半夜怪聲！她見「柯基偷騎小馬」笑瘋　網：怎上去的X..

把魚便當交出來！肥臉浪貓「併桌逼視」　老闆抖：怕阿..

我的大隻女！侏儒公兔愛上大4倍的她　享受老婆保護畫..

你家的夏克立好可愛！　奴才遛狗尷尬：額...牠是約..

柴柴初見雪！甜笑把頭埋地上　抬頭滿臉雪萌翻15萬網..

毛孩突然好安靜！練字一直有「潺潺流水聲」...媽衝..

比特犬遭綁欄杆放火40%燒傷　忍痛站起來努力5天仍..

剪髮店貓按摩男客「敏感地帶」　媽尷尬：我們不做黑的

獨／碩士生應徵動物褓姆　追貓打狗滿場飛「當場開除法..

柴妹逛超商累靠麵包架　爸見「黃金雞腿」驚：想勾引誰..

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：..

戲精喵「慢半拍」裝睡超搞笑！　一掀棉被就閉眼.....

出遠門留「餐包」主子乖乖吃？　2天後網羨慕：別人的..

買檳榔見黑妞穿「粉系洋裝」收錢 網笑：買一百可以摸..

晴天遛黑柴！牠卻「狂躲太陽」　 爸騙出去秒衝回～網..

5.7KG喵偷爬天花板被抓包　太胖卡住只能「倒退嚕..

汪汪翻肚曬奶撒嬌慘變「奇行種」 怪臉+齜牙裂嘴....

靈魂交換?柴星人上貓跳台玩瘋　主子趴狗籠裡看傻：誰..

女兒推車變2倍重！驚見「熟客睡翻」　得知真相後媽笑..

忠犬護主搏鬥搶匪遭「利刃插頭」 刀傷深達8公分....

愛久了倦怠！現實柴「爆衝迎接→搖尾敷衍」　姐哭：你..

11周大北極熊寶寶亮相！　「流口水、天然呆」現身柏..

狂犬病5年間漸北移 　花蓮光復鄉捉到鼬獾呈陽性反應

鄰居家2汪來庭院狂吠！她疑惑去關心...驚覺「飼主..

貓抱腳陶醉「吸肉球」　發現偷拍秒開掌花擋鏡：走開！

小米好累！聖上騎「掃地機器人」出巡　手狂擋充電休息

比特犬遭綁欄杆放火40%燒傷　忍痛站起來努力5天仍..

睡到被自動門夾頭！白眼汪爽躺超商拉皮　「崩壞臉」笑..

迷你豬亂入婚禮…在馬麻白紗上狂蹭　硬搶鋒頭變主角

鮮血養水蛭每次2小時吸到飽　夫妻當寶貝不惜冒生命危..

遲來的冠軍　吳東霖奪生涯首冠

台南新化外環道路車禍！消防人員救受困4人　1歲小孩..

林依晨喝喜酒遇《我的秘密花園》男主角！　CP隔16..

高齡疲憊加上坡重踩油門　賓士車暴衝騎上捷運站

日職／王柏融展現4割本領　4戰打擊率6成25

再低點就走光！蒂芬妮低胸禮服太危險　深V春光全露

快訊／嘉義市議員廖天隆燒炭身亡！研究室自殺走上絕路

大導卡麥隆真情告白《艾莉塔》鐵肺網紅飆唱《一個巨星..

試營運2天20萬人擠爆大鵬灣！台灣燈會「達人級交通..

快訊／北市木柵路一段民宅起火　1民眾受困燒成焦屍

寵物動物熱門新聞

半夜怪聲？　原來是柯基偷騎小馬

阿伯點魚便當　坐檯胖喵跑來逼視

我的大隻女！侏儒公兔愛上大4倍..

你家的夏克立好可愛！他遛狗傻眼

柴柴初見雪超嗨　抬頭滿臉雪萌爆

傳來潺潺流水聲　2屁汪：有事？

比特遭綁放火40%燒傷　撐5天..

店貓按摩客人「敏感地帶」媽尷尬

恐怖動物褓姆　碩士打貓犬害挫屎

想勾引誰？柴妹超商偷秀「黃金雞..

女兒推車變重　她彎腰見熟客笑翻

汪心急吃牛骨　被燙到氣得罵阿嬤

上山砍柴去！小黑「揹木材」緊跟

檳榔攤小黑妞穿洋裝！搖尾收錢錢

讀者迴響

熱門新聞

半夜怪聲？　原來是柯基偷騎小馬

阿伯點魚便當　坐檯胖喵跑來逼視

我的大隻女！侏儒公兔愛上大4倍..

你家的夏克立好可愛！他遛狗傻眼

柴柴初見雪超嗨　抬頭滿臉雪萌爆

傳來潺潺流水聲　2屁汪：有事？

比特遭綁放火40%燒傷　撐5天..

店貓按摩客人「敏感地帶」媽尷尬

恐怖動物褓姆　碩士打貓犬害挫屎

想勾引誰？柴妹超商偷秀「黃金雞..

女兒推車變重　她彎腰見熟客笑翻

汪心急吃牛骨　被燙到氣得罵阿嬤

上山砍柴去！小黑「揹木材」緊跟

檳榔攤小黑妞穿洋裝！搖尾收錢錢

媽拿吹風機　喵「拍桌站立」超氣

最新影片

更多

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

戲精喵「慢半拍」裝睡超搞笑！　一掀棉被就閉眼...爸：學我的？

出遠門留「餐包」主子乖乖吃？　2天後網羨慕：別人的貓

買檳榔見黑妞穿「粉系洋裝」收錢 網笑：買一百可以摸兩下嗎？

晴天遛黑柴！牠卻「狂躲太陽」　 爸騙出去秒衝回～網笑：怕曬黑啦

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面