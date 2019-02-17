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貓抱腳陶醉「吸肉球」　發現偷拍秒開掌花擋鏡：走開！

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▲萌貓吸自己的腳超級陶醉。（圖／翻攝自Instagram@mikancanon）

▲萌貓陶醉吸自己肉球。（圖／翻攝自Instagram@mikancanon）

寵物小組／綜合報導

不少奴才平日裡最喜歡做的事情就是「吸貓」，現在就連喵自己也擋不住這個誘惑！日本萌喵Mika這天用手手抱著腳，接著竟忘我地開始吸允自己的肉掌，吸允的表情十分陶醉。當牠發現有偷拍時，還會開掌花擋鏡頭，畫面超療癒！

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飼主將這段畫面上傳至Instagram帳號@mikancanon，從影片中可以看到，Mika正抱著自己的腳腳，原來是牠正在吸自己的肉掌！只見牠眼睛瞇瞇，嘴巴高速吸吮，表情神之銷魂，忘情陶醉的模樣瞬間萌翻不少人。當聖上發現有人在偷拍後，還開掌花擋鏡頭，就像在說「不要偷拍」一樣，十分逗趣。

 

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飼主經常在Instagram帳號分享自家毛孩的生活日常，其中有不少Mika吸腳腳的影片，喵皇不時還會邊吸邊踏踏，畫面超療癒，讓人好想跟著偷吸一口！Mika除了吸自己肉球很萌以外，還非常會用自己的眼睛圈粉，喵總是用著堅定的眼神看著鏡頭，不少人看見牠圓滾滾的大眼，立刻就範成為聖上的小粉絲。

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關鍵字： 貓咪吸貓肉掌肉球吸腳

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