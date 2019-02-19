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貓咪患白斑症「褪色成絕美大理石」　賓士臉特徵消失驚豔媽

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▲▼貓咪患白斑症「褪色成絕美大理石」　賓士臉特徵消失驚豔媽。（圖／翻攝自elli.vitiligo）

▲賓士貓艾莉患有白斑症，1歲之後黑毛開始褪色。（圖／翻攝自Instagram:elli.vitiligo ）

寵物小組／綜合報導

米克斯總讓人驚喜連連！德國一隻貓咪艾莉小的時候是隻普通的賓士貓，身上覆蓋著黑到發金的毛髮，直到有天牠的背部出現小白點，身上開始持續有一小撮一小撮的白毛，把貓奴妮可給嚇壞，以為是生了怪病，帶去檢查才發現，原來是患有白斑症。經過2年的褪色，艾莉的招牌賓士臉消失，蛻變成大理石花色驚艷許多人。

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▲▼貓咪患白斑症「褪色成絕美大理石」　賓士臉特徵消失驚豔媽。（圖／翻攝自elli.vitiligo）

▲艾莉身上突然出現一個白點。

飼主妮可3年前在一處荒涼的農地找到2隻幼貓，發現艾莉和另一隻同胎姐妹的耳朵感染，身體狀況很差，她不忍心讓小貓自生自滅，於是收編照顧。沒過多久，2隻小貓恢復健康，變得乖巧愛撒嬌，尤其是艾莉特別黏人，「比起貓咪，牠的個性更像狗，是隻充滿精力的調皮貓。」同時妮可也察覺，艾莉開始和其他貓咪變得不一樣。

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▲▼貓咪患白斑症「褪色成絕美大理石」　賓士臉特徵消失驚豔媽。（圖／翻攝自elli.vitiligo）

▲▼艾莉身上長出大範圍白毛。

▲▼貓咪患白斑症「褪色成絕美大理石」　賓士臉特徵消失驚豔媽。（圖／翻攝自elli.vitiligo）

艾莉滿1歲後的某天，妮可發現牠的身上出現一個以前沒有的小白點，「起初我以為是沾到棉絮，試圖把它撥掉，後來才發現是牠的毛。」接下來的幾個月，艾莉身上開始出現一小撮的白毛，幾乎要遍布全身，嚇得妮可連忙帶去看醫生，才知道原來牠是罹患罕見的白斑症，世界上大約有1%的人口罹患這種皮膚疾病，在動物身上就更罕見。

▲▼貓咪患白斑症「褪色成絕美大理石」　賓士臉特徵消失驚豔媽。（圖／翻攝自elli.vitiligo）

▲▼艾莉變大理石色的貓咪。

▲▼貓咪患白斑症「褪色成絕美大理石」　賓士臉特徵消失驚豔媽。（圖／翻攝自elli.vitiligo）

幸好白斑症除了讓艾莉的毛色變白之外，並不會影響造成其他健康，現在牠身上的白毛已經幾乎多過黑毛，連招牌的賓士臉都消失，全身的毛像是暈染過的大理石花色，每個月的都有不同的變化。美麗又特別的毛色讓妮可感到相當新奇，但她也表示，「不管艾莉變成什麼花色，我都會一樣愛牠」。

關鍵字： 白斑症賓士貓大理石特徵

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