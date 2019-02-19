消防員爬樹15公尺「救大貓」竟是頭山獅　扛下來成難題

▲「大貓咪」趴在樹枝上。（圖／翻攝自San Bernardino County Fire）



寵物小組／綜合報導

國外警消偶爾需要爬上樹救受困的貓咪，但這次的待援喵有點「太大了」！美國加州聖貝納迪諾縣(San Bernardino)消防隊獲報要「救貓」，竟然是一頭山獅，要怎麼把大塊頭從15公尺的樹上弄下來，這可是個難題。

這件事發生在當地時間16日下午，一戶民宅住戶在後院活動時，發現樹上有隻大貓，嚇得趕緊通報求助，而消防員得知這次的「救貓行動」對象竟然是山獅，便偕同加州野生動物相關單位出任務。因為山獅卡在距離地面15公尺的樹上，實在無法輕易解救，救援人員最後決定先麻醉，再架梯子將山獅抬下來。

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▲野生動物管理局將山獅麻醉，再由消防員爬梯子運下來。（圖／翻攝自San Bernardino County Fire）



山獅甦醒之前由野生動物單位的生物學家Kevin Brennan先記錄一些研究數據，最後才將山獅野放，他表示，剛獨立的山獅往往會在正常棲地外試圖建立領土。野生動物單位管理者Rick Fischer也說，因為這次山獅出沒的地方離住家太接近，「雖然以往對人類攻擊的事件很少，但寵物和牲畜都有被攻擊的紀錄。」將山獅送往合適的棲地對社區安全較有保障。