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美痣浪貓悠哉逛大街　轉頭見奴才跟蹤想跳走...下秒「巨響」超悲劇

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浪貓見奴才跟蹤跳走，下秒超悲劇！（圖／翻攝自推特@rizareku）

▲喵星人完全沒有發現自己被跟蹤了。（圖／翻攝自推特@rizareku

寵物小組／綜合報導

「臭奴才，誰准你跟蹤朕的！」日本有位網友這天在路上看到有隻黑白色的浪貓，便索性悄悄地跟在後方，不過走了段時間後，喵星人都沒有察覺自己早已被跟蹤，最後當牠發現時想趕緊跑走，卻意外撞上柵欄，「碰！」的一聲巨響讓牠當場痛的轉身喵喵叫，有網友還打趣地笑說，「氣到罵髒話了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書粉專《紀由屋》在17日分享這段視頻，畫面中，浪貓一派輕鬆地在道路上同手同腳的走，不知道是不是太專心了，散步的過程中都沒有發現自己被跟蹤了；當牠走到一處柵欄前休息時，驚見後方居然有人類，嚇得想要逃跑，不料卻撞上前方的鐵柱，最後氣得轉過身來對著奴才大罵。

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浪貓見奴才跟蹤跳走，下秒超悲劇！（圖／翻攝自推特@rizareku）

▲貓咪看到人想要逃跑，卻撞上柵欄。（圖／翻攝自推特@rizareku）

浪貓見奴才跟蹤跳走，下秒超悲劇！（圖／翻攝自推特@rizareku）

▲喵：都你害的！賠我罐罐！（圖／翻攝自推特@rizareku）

這段影片上傳不到一周的時間，就突破200萬次的觀看次數，甚至還有12多萬個按讚數，許多網友看完都留言說，「重點在最後幾秒」、「貓咪：你害我撞到了啦！！」、「撞柱了XDD」、「看到最後果然沒讓我失望」、「知道這樣很邪惡，但我還是忍不住笑了」、「撞了這下可不小力阿」、「最後頭都暈了...」、「那顆痣好性感」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 流浪貓日本賓士貓貓咪推特

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