和大拇指一樣長！「華萊士巨型蜜蜂」震驚昆蟲學家　網嚇：這獨角仙吧

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英國博物學家與探險家華萊士（Alfred Russel Wallace）曾在1858年形容過世界上最大的蜜蜂，之後昆蟲學家梅塞爾（Adam Messer）在1981年終於發現了幾隻這種巨型蜜蜂，至此 38 年時間不曾再有人目擊過，直到現在終於有科考團隊在印尼看到這種「巨型蜜蜂」。

據BBC報導，此種蜜蜂被稱為「華萊士巨型蜜蜂」（Wallace's giant bee，學名：Megachile pluto），比一般蜜蜂大4倍左右，長度與成人的大拇指一樣長，翼展估計有6公分左右，居住在森林低地及白蟻巢中，而雌蜂會用大顎收集樹脂在白蟻丘中築巢，以防止巢穴遭白蟻攻擊。

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▲華萊士巨型蜜蜂比一般蜜蜂大4倍。（圖／翻攝自global wild life官網）



科考研究團隊由自然攝影師博爾特（Clay Bolt）和幾位昆蟲、生態學家組成。一行人前往印尼摩鹿加群島（Northern Moluccas），並於1月25日拍下「華萊士巨型蜜蜂」的模樣。博爾特表示，已經很久沒人發現過這種巨型蜜蜂，因此是否已經絕種都還不確定，沒想到現在有了令人驚訝的證據。

研究團隊形容「華萊士巨型蜜蜂」像是「會飛的鬥牛犬」，「要親眼看到這個物種有多麼美麗和巨大，當牠飛過我身邊時，巨大翅膀振翅的聲音，真是令人難以置信。」

印尼在過去十年中，森林砍伐的活動不斷增加，為了農田耕作而鋪平道路，蜜蜂的棲息地不斷在縮小，因此人類看到蜜蜂的機會相對會減少。該團隊的昆蟲學家威亞門（Eli Wyman）表示，希望透過這次的發現，讓人們對於「華萊士巨型蜜蜂」能夠有新的發現，「從中有更深入的研究，並保護這些蜜蜂免於絕種」。

▼世界最大的蜜蜂近日在印尼被發現。（圖／翻攝自twitter／Clay Bolt）



照片一貼上網路即刻吸引不少網友朝聖，網友大嘆「這是獨角仙吧...」、「跟蟬一樣大」、「根本是昆蟲界酷斯拉」、「摩斯拉迷你版」、「被這個螫中不知道能不能活...」、「會不會叮人不知道，不過看起來被咬很痛」。