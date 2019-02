全球最大象群保護區！考慮解除獵殺禁令...政府：建議做象肉罐頭給寵物

▲獸醫正在醫治遭獵捕受傷的大象。(圖/達志影像/美聯社)



非洲波札那(Botswana)內閣部長日前在一份報告指出,建議政府取消已維持4年的大象獵捕禁令,甚至要政府考慮生產寵物吃的「大象肉罐頭」,引發各界譁然。該報告認為,近年大象數量增加太多,已經影響人類活動範圍,反對者則指,取消禁令只是為了獲得10月大選的農村選票。

波札那境內約有13萬頭大象,被認為是大象最後的保護區。現任總統馬西西(Mokgweetsi Masisi)上任後,立刻解除反盜獵小組,讓盜獵集團再度橫行,如今更要求各部部長,提出相關報告重新審視自2014年開始的禁獵令。報告中建議取消禁獵令、關閉不符國家安全的野生動物遷徙路線、定時「清理」大象數量,甚至建議用大象肉來製作寵物罐頭。

野生動物和國家公園部門主任指出,近年大象活動範圍逐漸擴大,其中關鍵原因就是氣候變化,「雨量降低連帶影響到植被生長,食物來源減少後,大象自然必須擴大覓食範圍。」波札那人口逐年增加,需要更多基礎建設、更多土地,當大象活動範圍變大,踏入農村地區時總會造成破壞,人們才會認為大象的數量增加。

相較於支持獵捕大象的農村人民,許多保育份子認為,取消禁獵令重創支撐波札那的旅遊業,旅遊業是該國除了採鑽以外的第二大收入來源。隨著波札那10月大選逼近,政府必須在農村選票與國際聲譽中做出選擇。

