全球最大象群保護區！考慮解除獵殺禁令...政府：建議做象肉罐頭給寵物

▲獸醫正在醫治遭獵捕受傷的大象。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

非洲波札那（Botswana）內閣部長日前在一份報告指出，建議政府取消已維持4年的大象獵捕禁令，甚至要政府考慮生產寵物吃的「大象肉罐頭」，引發各界譁然。該報告認為，近年大象數量增加太多，已經影響人類活動範圍，反對者則指，取消禁令只是為了獲得10月大選的農村選票。

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▲波札那政府認為大象活動範圍已經影響人類。（圖／達志影像／美聯社）



波札那境內約有13萬頭大象，被認為是大象最後的保護區。現任總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）上任後，立刻解除反盜獵小組，讓盜獵集團再度橫行，如今更要求各部部長，提出相關報告重新審視自2014年開始的禁獵令。報告中建議取消禁獵令、關閉不符國家安全的野生動物遷徙路線、定時「清理」大象數量，甚至建議用大象肉來製作寵物罐頭。

野生動物和國家公園部門主任指出，近年大象活動範圍逐漸擴大，其中關鍵原因就是氣候變化，「雨量降低連帶影響到植被生長，食物來源減少後，大象自然必須擴大覓食範圍。」波札那人口逐年增加，需要更多基礎建設、更多土地，當大象活動範圍變大，踏入農村地區時總會造成破壞，人們才會認為大象的數量增加。

▲象群的水源地正在減少。（圖／路透）



相較於支持獵捕大象的農村人民，許多保育份子認為，取消禁獵令重創支撐波札那的旅遊業，旅遊業是該國除了採鑽以外的第二大收入來源。隨著波札那10月大選逼近，政府必須在農村選票與國際聲譽中做出選擇。