10噸座頭鯨離奇死在「亞馬遜叢林」！年僅1歲...屍體太大難移走

▲巴西亞馬遜叢林中發現一隻死亡座頭鯨。（圖／翻攝自Daily Mail）

記者錢玉紘／綜合報導

巴西的生物學家在22日發現一具座頭鯨（Humpback Whale）屍體，但離奇的是，屍體發現的地點位在亞馬遜叢林內，距離最近的海岸邊已經有15公尺。雖說巴西外海有座頭鯨棲息，但現在並不是他們應該出沒的時間，且地點也跟以往不同，讓專家們感到非常疑惑。

動保團體「Bicho D’Água」的成員們先前發現，大群禿鷹在亞馬遜河河口附近的馬拉若島（Marajó Island）上空盤旋，接著翻山越嶺後，終於找到座頭鯨屍體。這頭座頭鯨體長大約11公尺，只有成熟鯨魚的一半，重量大約10噸，身上被灌木和大量雜草覆蓋，至少已經死亡數日。

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「Bicho D’Água」的會長艾門（Renata Emin）提到，「我們認為牠是在漲潮的時候被帶到叢林裡的，但真正奇怪的是它出沒的地點」。科學家估計，在巴西外海的大西洋中，大約有上萬頭座頭鯨棲息，但是出沒的時間應為每年8到11月，地點則在巴西中部巴伊亞州（Bahia）的海岸。

而每年的此時，座頭鯨群應該會遷徙到南方，接近南極洲的地方，方便覓食，而這隻座頭鯨所在的地點位在巴西北部海岸邊，與其他同伴們預計遷徙的地點相差大約有6400公里。

▲這隻座頭鯨身長11公尺，但可能是才1歲的孩子。（圖／翻攝自Daily Mail）

艾門估計，死亡的座頭鯨大約才1歲左右，還算是小孩子，可能是因為意外和媽媽分開，想要到海邊找食物，才會被沖上陸地，或是吸入過多塑膠製品而死亡。由於座頭鯨身上無明顯外傷，生物學家在上周末，趁著退潮時檢驗了屍體組織，希望能找出真正死因，以及為何牠會被帶到如此內陸的地方，大約要10天後才能得到結果。

巴西環境保護單位表示，座頭鯨體型巨大，且陳屍地點偏遠，推土機無法進入，屍體很難全部清走，目前骨架會先移除，並送到附近城市貝倫（Belem）的博物館內。



科學家估計，在19到20世紀之間，在南半球就有至少20萬頭座頭鯨遭到濫捕殺害，使其數量大幅減少，一度瀕臨絕種，但近年來在全球的動保組織努力之下，目前座頭鯨已不再瀕危的動物了。但國際捕鯨委員會（International Whaling Commission）預估，每年至少有30萬頭鯨豚類動物因為被魚網纏住或被漁船撞到而死亡。