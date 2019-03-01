送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」　2年後女兒趕同天報到

▲道夫下葬2年後妹妹同一天出生。（圖／蘇良明提供）



寵物小組／綜合報導

一定是道夫回來了！爸爸蘇良明在哈士奇雪橇賽中抱著1歲癌末寶貝跑到終點，當時的畫面感動許多人，巧合的是就在道夫過世2周年這天，原本預計4月才出生地的女兒「妮寶」提早來報到，讓爸爸忍不住感性地說，「謝謝你回來。」

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▲蘇良明抱著18歲道夫邊哭邊跑到終點，這一幕感動好多人。（圖／蘇良明提供）



哈士奇道夫最喜歡在雪橇賽中奔，2016年18歲的牠因為癌末已經無法走動，但是蘇良明問「想去雪橇賽嗎？」，道夫突然精神變好，讓爸爸決定抱著寶貝完賽，遵守彼此的約定。道夫在2017年2月27日離世、28日下葬，蘇良明說，「記得道夫離開的第二天我夢到牠，牠變成一隻3個月的小哈哈，我抱起來卻變成一個小嬰兒對我笑，我就覺得我們的緣分還沒結束。」

▲道夫晚年行動不便，但爸爸還是帶著牠跟肥寶到處看風景。（圖／蘇良明提供）



蘇良明的老婆去年懷孕，預產期是今年4月5日，沒想到就在2月27日出現產兆，28日生下一個漂亮的小公主，這個巧合讓夫婦倆都忍不住覺得，「好妙，一定是道夫回來了。」蘇良明說，道夫離世之後他固定每年2月28日會休假，「沒想到女兒就選在這天來報到。」

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蘇良明把女兒小名叫做「妮寶」，小公主一出生不哭也不鬧，只是迫不及待睜開眼睛盯著爸爸媽媽看，他忍不住對寶貝說「謝謝你回來」，感恩上天最美好的安排。

▲小公主「妮寶」非常乖巧。（圖／蘇良明提供）



電影《為了與你相遇》中，狗狗不段輪迴轉世，就是要回到主人身邊，蘇良明說，「我真的相信電影演的不是騙人的，愛犬是會以別的型態回來報恩的。」喜獲愛女加上如此甜蜜的巧合，讓他不禁覺得「我好像在作夢」。

蘇良明也表示，自己現在晉升為「三寶爸」，狗兒子哈士奇豆寶和薩摩耶肥寶現在在度假，「等牠們回家看到多了個妹妹，不知道會是什麼反應，很期待他們的互動。」

▼豆寶跟肥寶開心度假中，還不知道自己已經當哥哥了呢！（圖／蘇良明提供）

