二哈反差萌！「咬布踏踏到迷茫」萌爆千人　媽曝背後原因鼻酸

▲哈士奇咬棉被睡著，飼主猜測可能跟牠的童年有關。（圖／有點毛毛的／網友黃羽煊授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

哈士奇有著一張帥氣的臉蛋，但實際上是個天兵又無厘頭的傻大個，日前有名飼主分享自家二哈「二醬」的睡前癖好，只見牠咬著心愛的小被被，手腳來回小幅度擺動，一邊踏踏一邊露出療癒的迷茫臉。飼主也曝光愛犬會有此舉，可能是繁殖場急著拿去販賣，太早離開狗媽媽所導致，原因讓不少網友看了跟著鼻酸。

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網友黃羽煊日前在臉書公開社團「有點毛毛的」分享影片並寫道，「二醬很喜歡咬布，邊咬舌頭跟手還會邊動，好像幼犬在喝母奶」，畫面中二醬抱著藍色的毛毯，2隻小手做出踏踏的動作，含著毯子的尖端吸吮，彷彿是重溫小時候在狗媽媽懷裡的溫暖時光，眼皮漸漸下沉，露出舒服的表情進入夢鄉。

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▲飼主笑說，二醬平常是個破壞狂，只有睡覺的時候像小天使。

「領養二醬的時候牠已經4個多月，感覺牠很早就被之前一個主人買走了。」黃羽煊推測，二醬可能是年幼時便離開母狗，才會吸布找溫暖。影片分享出來之後吸引2千人按讚，許多有過類似經驗的飼主紛紛留言，「我家小狗是一個月大就離開狗媽，可能奶吸不夠吧，13歲了還會吸布」、「我家的特愛咬內褲」、「跟我小時候一樣睡覺都會咬被被才睡得安穩」、「好像小寶包」。