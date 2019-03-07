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麻醉結紮！厭世貓「舌頭外露」眼神死：我在哪？　鏟屎官狂搓0反應…網笑瘋

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記者朱世凱／綜合報導

大陸微博今（7）日一段貓咪「厭世臉」的影片被瘋狂轉傳，不到一小時就累積上萬讚。據悉，這隻貓咪剛動完手術，因為麻醉還未完全退卻的關係，因此呈現「任人宰割」的狀態，尤其是舌頭不肯好好收進嘴裡的模樣更讓網友笑瘋。

▼貓咪一臉厭世，舌頭還外露。（圖／翻攝自秒拍，下同）

▲▼貓咪一臉厭世躺在檯上。（圖／翻攝自秒拍）

請繼續往下閱讀...

影片可見，厭世貓躺在檯面上，「眼神死」望向鏡頭，嘴巴還微微張開讓舌頭垂落在外，不管醫生怎麼搖牠，他都沒有反應，就連「鏟屎官」摸摸耳朵，主子仍一臉茫然，絲毫沒有動作。醫生第二次搖貓咪時，還將牠的臉抬起對看，結果仍與第一次相同。

有網友猜測，貓咪很可能是因為剛動完結紮手術，所以只能癱軟在檯面上。影片後半段可見，麻醉漸漸退了以後，貓咪趕緊將舌頭伸了回來，也不忘用前腳撓撓自己的頭，雖然眼神依舊無奈，但是可愛模樣讓大家不斷分享。

▲▼貓咪一臉厭世躺在檯上。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼貓咪一臉厭世躺在檯上。（圖／翻攝自秒拍）

網友看完這短短一分鐘影片後表示，「無處安放的舌頭是亮點！」、「等我好了，3天之內抓死你們！」、「一覺醒來蛋沒了，誰笑得出來呢？」、「可以動的第一件事就是快快擦口水」、「我是誰？我在哪？」、「鏟屎官可以趁這時候瘋狂摸牠，不然以後沒機會啦」、「貓生恥辱啊～」。

也有達人指出，貓咪剛動完手術盡量不要動牠，也避免讓牠們有太大的動作，否則傷口會裂開；等待麻醉退的時間，給予主子安靜和獨立的空間休息即可。

▼主子的無奈模樣讓鏟屎官笑瘋。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼貓咪一臉厭世躺在檯上。（圖／翻攝自秒拍）

關鍵字： 厭世鏟屎官主子貓咪結紮麻醉

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