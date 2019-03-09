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浪浪與廢棄物區分出來！　北市環保局設冰櫃委託殯葬業辦後事

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▲▼路殺動物將與廢棄物分開！　北市將委託寵物殯葬業處理後事。（圖／台北市環保局提供）

▲北市道路的動物遺體未來將由殯葬業者處理後事。（圖／台北市環保局提供，下同）

寵物小組／綜合報導

路殺動物遺體不再被當廢棄物！台北市環保局6日公布「台北市街道犬貓遺體處理作業流程」，遇到街道犬貓遺體，將使用專用禮箱盛裝運送至冰櫃冰存，確認是否為飼主走失的毛小孩。若確認為流浪犬貓，會委任專業的寵物殯葬業處理後事，與廢棄物分開火化。

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環保局與台北市動保處協商訂定「台北市街道犬貓遺體處理作業流程」，爾後凡遇通報有疑似街道犬貓遺體，均應先確認犬貓之生命跡象，如仍存活即由動保處派員援救，環保局人員也會在場戒護至動保處救援人員到達，以保護傷、病犬貓安全。

而犬貓已不幸亡故則先由環保局清潔人員使用專用禮箱盛裝運送至冰櫃冰存，並通報動保處派員至冰櫃掃描犬貓遺體晶片，查有晶片可確認飼主者由動保處運回動物之家後通知飼主，讓飼主能見到毛小孩最後一面，並依飼主意願自行領回或付費委託動保處轉由專業寵物殯葬業處理後事；沒有晶片的犬貓遺體，亦由環保局委託專業寵物殯葬業處理後事，讓不幸亡故的毛小孩有尊嚴地一路好走。

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環保局表示依廢棄物清理法令，動物屍體被歸為一般廢棄物，環保單位在清掃街道或遇民眾通報動物屍體時，即派員以垃圾袋清除並依一般廢棄物回收清除處理辦法規定焚化處理。但隨社會觀念進步，犬貓進入家庭成為寵物，感情親如家人，為提升服務，環保局(107)年與動保處合作研訂本項標準作業流程，自去年12月開始試辦，期間有飼主接獲通知至動物之家見到不幸亡故的毛小孩，見證飼主與寵物間的深厚感情。

▲▼路殺動物將與廢棄物分開！　北市將委託寵物殯葬業處理後事。（圖／台北市環保局提供）

▲環保局製作了犬貓遺體專用禮箱，並設置犬貓遺體冰櫃。

環保局劉銘龍局長表示，環保局清潔隊目前每月約接獲30件街道犬貓死亡案件，透過新的處理流程，環保局製作了犬貓遺體專用禮箱，並設置犬貓遺體冰櫃。而在與動保處合作服務下，讓走失寵物的飼主能夠知道毛小孩下落，動保處也據此找到飼主並依動物保護法規定查處，提醒飼主應善盡保護寵物責任，防杜飼主違法棄養所產生之不幸事故，有效建立對街道死亡犬貓的完整處理SOP。

環保局表示，此SOP目前執行對象僅針對街道上意外死亡犬貓遺體，一般民眾家中所飼養的寵物若死亡，為尊重生命，籲請民眾付費委託專業的寵物殯葬業或動保處協助處理寵物遺體，千萬不可隨意遺棄動物或棄置動物遺體。該局將秉持友善環境及尊重生命的精神，持續服務市民與維護市容環境。

關鍵字： 路殺遺體台北市環保局廢棄物殯葬業

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