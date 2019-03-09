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火車上吃肉包！隔壁乘客逼視到最後「笑容逐漸母湯」...萬人笑瘋

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▲▼火車上吃肉包！「隔壁乘客」逼視到最後一口...笑容逐漸母湯。（圖／網友陳映止授權提供，下同）

▲柴柴：最後一口拜託來丟我！（圖／網友陳映止授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「最後一囗該吃下去嗎？」日前一名網友Euphrosyne Chen在網路PO文分享，妹妹和男友搭乘火車時遭到隔壁乘客逼視，從他們拿出早餐開始，不斷露出招牌燦笑，黑溜溜的眼睛直直盯著他們手上的肉包，直到親眼見到最後一口被吞下肚「瞬間垮臉」，可愛又好笑的模樣讓萬名網友全笑翻。

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▲▼火車上吃肉包！「隔壁乘客」逼視到最後一口...笑容逐漸母湯。（圖／網友陳映止授權提供，下同）

▲小情侶在火車上被隔壁乘客逼視。

網友Euphrosyne Chen在「爆怨公社」分享妹妹過年時所遇到的小插曲，她和男友享亞搭清晨的火車從彰化返回中壢，走到位子上拿出早餐要享用時，突然發現左方有個雀躍的小目光不斷閃爍，一名乘客攜帶的黑柴坐在寵物籠，露出可愛的眼神光波，盯著食物不斷放電，意圖十分明顯，讓兩人好笑又無奈，「第一次吃東西感到這麼壓力...」

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「雖然我也想餵牠，但飼主在睡覺，似乎不知道發生什麼事，基於尊重飼主的意願，留下的肉包我還是吃了！」影片中可以看到，妹妹的男友享亞拿起剩下的肉包，先是看看黑柴，轉頭再看食物，毫不留情的大口咬下。柴柴見到最後一口被吃掉，瞬間收起笑容，露出落寞又失望的神情，畫面十分好笑。

▲▼火車上吃肉包！「隔壁乘客」逼視到最後一口...笑容逐漸母湯。（圖／網友陳映止授權提供，下同）

▲黑柴看到肉包被吃完瞬間收起笑容。

許多網友看完柴柴的表情反差之後，紛紛留言笑說，「讓牠死心快點吃完」、「狗狗表示：丟我啊丟我」、「你少吃一口，牠會很感謝你的」、「就一直拿著看狗能盯多久XD」、「眼神看著牠，用力滿足的給它吃下去」、「先給他看一下，然後慢動作吃進去，最後再比個讚」。

另外也提醒，火車上攜帶寵物需裝進長43公分、寬32公分、高31公分以下的寵物箱，包裝完固無糞便漏出之虞，並放置於座位下方空間。且限貓、狗、兔、魚蝦類等寵物。其餘毒蛇猛獸等有危害旅客之虞者，均不得攜帶上車。

關鍵字： 柴犬火車乘客肉包笑容垮臉

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