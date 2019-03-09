雨衣太緊惹！阿金散步被綁成「鳳眼肉包」　網笑：畫面有聲音

▲混種阿金被爸拔綁成肉包，眼睛拉成鳳眼。（圖／有點毛毛的／網友洪聖祐提供，下同）

寵物小組／綜合報導

小孩給爸拔帶總是會擦出新火花！日前一名飼主洪聖祐幫愛犬「仔仔」穿上新衣服，趁著近日連續大雨「整裝」準備去散步。只見仔仔穿上過度合身的雨衣，整顆頭被帽子綁成「鳳眼肉包」，一臉眼神死的模樣讓千名網友忍不住笑噴直呼，「這張照片有聲音！」

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爸拔洪聖祐日前在臉書公開社團「有點毛毛的」PO文分享照片並以狗狗的口吻寫道，「絕對是雨衣太小件！」這天他幫愛犬套上日本來的新雨衣，做好萬全準備，雨天時帶出去散步也不會淋濕。

▲滿滿的嘴邊肉溢出來。

畫面中，仔仔整身被粉紅色和黑色的雨衣包起來，只露出一顆狗頭。由於仔仔是黃金獵犬混沙皮狗，嘴邊肉異常飽滿，帽子根本裝不下，嘴皮就默默從邊緣溢出來，就連眼睛都被拉成鳳眼，讓牠露出無奈到不行的表情彷彿在說，「爸拔...爸拔！雨衣綁太緊了，我看不到惹」，畫面有夠可愛。

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洪聖祐將照片分享出來之後，短時間便吸引上千人按讚，許多網友紛紛打趣的說，「小女孩給爸綁馬尾的下場」、「這張臉也太囧了」、「好像穿潛水衣，太緊身」、「哈哈容許牠唱一句太委屈」、「爸爸的天兵想法只有更狂沒有最狂」。