姨姨幫我變漂亮！海豹汪「融化美容桌」瞇眼討摸　她秒被萌暈

▲小花看到熟悉的美容師翻肚融化在美容桌討摸。（圖／東森寵物雲商店竹南店授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

獲得狗狗的信賴很重要！ETtoday東森寵物雲商店竹南店一隻熟客的長毛吉娃娃「小花」，從原本聽到洗澡就發抖，進步到看到美容師就翻肚討摸，也變得不怕水。日前牠又來到店裡美容，一看到人馬上展開笑顏，翻肚變成小海豹「融化在桌上」瞇眼討摸，當場把美容師楊羽涓給萌暈！

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美容師楊羽涓表示，小花和另一位狗家人「小熊」固定會一起到店裡洗澡，由於小花是個容易緊張的孩子，比起小熊更怕生許多，「以前我們只是想靠近，牠就會發抖到不行，看起來就像個受虐兒，後來多來幾次，認識我們了，狀況才改善許多。」小花逐漸放下過去對洗澡的陰影，大概洗到第三四次，變得更愛洗澡，看到美容師就會翻肚，彷彿在說，「姨姨幫我變漂亮好嗎～」畫面相當可愛。

▲小熊（左圖）和小花（右圖）是寵物雲商店竹南店的常客。

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現在小花看到楊羽涓就像看到家人一樣，自己先翻肚，高舉著雙色的小肉球，貼在雙頰邊享受抓胸口服務，同時還會瞇眼露出舒服的微笑，巨大的改變讓楊羽涓感動的說，「其實狗狗都是能培養感情的，緊張的狗狗常來，認識美容師之後培養出信賴感，牠們就會知道來洗澡不是一件痛苦的事」，她也期望自己能讓更多狗狗從聽到洗澡會畏懼，變成可以放鬆享受整個美容過程。

【ETtoday東森寵物雲商店竹南分店】

電話：03-746-5571

地址：苗栗縣竹南鎮博愛街297號

門市營業時間：11:00–22:00