一天吸40次毒！鸚鵡揪團狂嗑罌粟　農民哭慘：快戒掉..

▲鸚鵡示意圖，非當事鳥。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

印度少數合法種植罌粟的農民，這一季收成的罌粟作物竟被一大批鸚鵡啄去啃，讓他們相當傷透腦筋。這群「吸了毒」的鸚鵡有時一天還要光顧40次以上，不論農民怎麼揮趕，甚至拿出大聲公狂喊都無法嚇跑牠們。

綜合外媒報導，印度中央省罌粟田近期被毒癮極重的鸚鵡群大肆破壞，有當地民眾拍到鸚鵡大口吞食尚未成熟的罌粟殼，還將牠們的喙和爪子弄斷罌粟稈，將整支罌粟花直接叼走。

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▼印度中央省罌粟田被大群鸚鵡破壞。（示意圖／達志影像）



印度中央省尼默傑地區一名罌粟種植者表示，一大群鸚鵡誇張到每天要來三四十次，就算被毒癮弄得暈頭轉向，撞向樹枝跌到田裡，等到麻醉退了還是要飛起來繼續吃。牠們以罌粟為主食，影響了收成，這些鴉片成癮的鸚鵡正在造成嚴重破壞，也讓許多農民損失慘重。



還有一農民無奈說，地方官員完全不理會農民的要求驅趕鸚鵡，而是要罌粟種植者自己想辦法。一些農民被迫要夜守罌粟田，避免不速之客偷盜；還有一些人使出大絕招拿出擴音器對著鸚鵡「喊話」，甚至在附近放鞭炮，但最終都嚇不跑這些鸚鵡，只好放任牠們繼續狂嗑。

據了解，雖然印度部分地區，若農民要申請到執照，便可以種植罌粟提供醫療使用，但也不是一件簡單的事。如今農民辛苦種植的罌粟卻變成鸚鵡嘴裡的大餐，讓農民就算有苦也說不出。

