卓蘭鎮石虎公園拍到石虎！呆萌盯看鏡頭　珍貴30秒影像曝光

寵物小組／綜合報導

我們要一起好好守護這份美麗！苗栗縣140縣道發生多起石虎遭路殺的案例，苗栗縣政府為了解石虎利用道路的情況，啟動「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」計劃，盼能有效改善路殺狀況。同時也在卓蘭鎮大安溼地公園（石虎公園），意外拍到可愛石虎的行蹤，令人振奮！

▲卓蘭鎮石虎公園東南邊所架設2部相機，監測到石虎活動。（圖／翻攝自苗栗縣政府）



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苗栗縣政府表示，研究團隊目前持續於140縣道共架設13台紅外線自動相機進行監測，架設區域大致可分為火炎山隧道周邊以及卓蘭鎮周邊。截至目前拍攝成果，在火炎山隧道兩側及卓蘭鎮周邊均有記錄到石虎出沒，並在溪床上發現石虎排遺。縣政府提到，若能妥善管理大安溪濕地公園之環境品質，讓石虎能使用該地作為聯繫道路兩側棲地的通道，或許能對降低石虎遭路殺的風險！

▲石虎是台灣目前僅存的原生貓科動物。

縣政府補充，「本縣開發較其他縣市緩慢，別的地區很難拍到石虎，苗栗卻很容易拍到！」；苗栗縣政府的「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」計畫將於今年6月期未報告，之後再調查全苗栗淺山地區的石虎族群數量，以及分布狀況，計畫將分二年執行，未來可產出石虎概括數量，對於往後重大工程開發、擬定保育計畫，可以達到「開發兼保育」。

苗栗縣政府表示，「苗栗縣石虎保育自治條例」已經通過本縣法規會及縣務會議審議，即將提送苗栗縣議會審查，草案全文共計9條，條例內容對環境對人類都是友善正面，除規範縣府，其他人只有鼓勵並無限制，請大家相信縣府，共同支持「苗栗縣石虎保育自治條例」，讓石虎得到更全面的保護。

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