帶狗散步萌娃「大字趴」氣哭　網見手中亮點狂讚：盡責的孩子

▲小女童被狗狗拉成大字型趴地。（圖／翻攝自爆笑公社／皮皮蝦）



寵物小組／綜合報導

向左走向右走，牽繩不輕易放手。日前有名網友分享一段影片，這天一位女童帶著2隻愛犬出門散步，走到一半突然被霸凌，2隻汪突然各別往反方向走，讓她當場「大字趴」求救，可憐又可愛的畫面讓不少人跟著嘴角失守。

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一名網友日前在「爆笑公社」轉貼影片，畫面中一名身穿灰色上衣的馬尾妹妹趴在地板，兩隻手分別牽著柯基犬和白貴賓，由於2隻汪走路的方向剛好相反，她為了愛犬的安危，呈現大字型哭著向媽媽求救。令人印象深刻的是，即使妹妹跌倒了，手中的牽繩還是握緊，深怕狗狗衝到旁邊的馬路發生意外。

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許多網友看完的反應，和媽媽一樣笑噴直呼，「這是滿清十大酷刑啊」、「2汪分屍的概念」、「可憐的妹妹，可是我一直笑...」、「現在的媽媽都好壞，先錄影存證再說」、也有其他網友稱讚，小女童是個盡責的主人，「很盡責，絕不輕易放手」、「好孩子！就是無論如何都不可以放掉牽繩就對了」、「雖然生氣但還是抓著牽繩，怕狗衝到馬路上吧」。

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