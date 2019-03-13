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全新物種2cm「星夜侏儒蛙」！　藏身西高止山6000萬年沒人發現

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國際中心／綜合報導

印度科學家13日在國際期刊PeerJ曝光新物種「星夜侏儒蛙」（Starry Dwarf Frog，又稱Astrobatrachus kurichiyana），他們2010年在喀拉拉邦瓦亞納德縣（Wayanad）的西高止山（Western Ghats）發現這種青蛙，當時他們一看就知道這是全新物種。事實上，這身長2公分的小青蛙早在6000萬年前就存在，但始終隱居在山中，直到9年前才被世人發現。

據《印度人報》報導，第一個發現星夜侏儒蛙的是研究員威加雅庫瑪（Vijayakumar S.P.），他2010年6月在山上見到這身上有白色斑點、腿部小青蛙現蹤，「我知道這是個新物種，牠有著有趣的特徵，我在西高止山上沒見過這種青蛙。」於是他便和喬治華盛頓大學的團隊展開長達9年的深入研究。

▲▼印度科學家發現新青蛙物種，但其實已存在6000萬年。（圖／翻攝自YouTube／Amaze Lab）

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▲星夜侏儒蛙的腿部和腹部呈現橘色。（圖／翻攝自YouTube／Amaze Lab）

研究中分析了星夜侏儒蛙的身體構造、骨骼及遺傳特徵等等，團隊確定這是過去從沒發現過的新物種。由於牠身上有著像繁星（Astrobatrachus）的白點，又是在庫瑞奇雅納（Kurichiyana）部落內被發現，因此命名為Astrobatrachus kurichiyana。

期刊中還提到，星夜侏儒蛙不只是新發現的物種，而且牠的特徵和其他青蛙有非常大的不同，足以在生物分類法中列為新的亞科（subfamily）。此外，和星夜侏儒蛙的三角形趾尖最相似的是南美洲和非洲的青蛙，最接近的親屬則是西高止山溪流中的Nycibatrachinae蛙群和斯里蘭卡的Lankanectinae蛙。

關鍵字： 青蛙新物種星夜侏儒蛙Starry Dwarf FrogAstrobatrachus kurichiyanaWayanadWestern Ghats

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