來跟超可愛的毛毛店長一起上班吧！　東森寵物雲等你來加入

▲東森寵物雲擴大徵才中！（圖／ETtoday，下同。）



寵物小組／綜合報導

你對毛小孩充滿愛嗎？厭倦了一成不變的生活，想要轉換跑道嗎？東森寵物雲歡迎熱愛寵物的好朋友加入！無論你是修練已久的美容大師、滿腔熱血的推銷員，還是超愛毛小孩的貓奴狗奴，發光發熱的舞台正等著你，快來跟超萌的毛毛店長一起上班吧！

▼想加入專業團隊的一員不是夢。

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東森寵物雲提供食、衣、住、行各個層面的服務，期許每個毛小孩都能獲得妥善的照顧，去年11月開幕至今，推出各種優惠與年節活動，不僅幫爸爸媽媽尋找優質、超值的商品、安全有保障的食物，專業的服務團隊提供諮詢和美容服務，讓毛小孩健康又美麗，更貼近人們的生活，3月份起更推出常態性的「東森寵物點」回饋，感謝粉絲們的支持。

▼寵物界的年貨大街，毛小孩一起開心過年。



▼寵物SPA、皮毛健康管理，讓毛小孩清爽舒適。



▼東森寵物雲也有水族、爬蟲的天地。



東森寵物雲在全台已有13家據點，目前也在積極展店、尋找對寵物有興趣的朋友加入，徵求門市人員、儲備幹部和寵物美容師，提供良好的升遷制度和績優獎金分紅，歡迎來信應徵：patty_chiu@ettoday.net

▼苗栗店犬「黑金」超會招呼客人。

▼竹東店喵「阿比」：想要來跟我一起上班嗎？



【東森寵物雲全台分店資訊】

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號

(近期開幕)中正北路店 新北市三重區中正北路119號

(近期開幕)板橋店 新北市板橋區四川路一段136號1樓

(近期開幕)高雄悅誠店 高雄市三民區民族一路427號1