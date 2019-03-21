便便裡有白芝麻在蠕動！　不是你眼花…是絛蟲在作怪

文／PetTalk

「咦？今天寶貝的便便裡怎麼有白芝麻，難不成是牠偷吃了什麼？」但仔細一看，卻發現一顆一顆的白芝麻居然在蠕動？！不是你眼花，它是真的在蠕動，而它有個專有名詞叫做「絛蟲」。

狗狗比貓咪更常接觸戶外，每次到公園也一定要到在草地上翻滾一輪才肯罷休，然而當狗狗在草叢間穿梭時，跳蚤和壁蝨很有可能已經悄悄爬到牠們身上。

尤其是跳蚤，體型小、繁殖能力強，狗狗一旦被跳蚤盯上就必須花一番功夫才可能全部撲滅。跳蚤會叮咬吸食犬貓的血液，造成皮膚過敏、貧血，並傳播各種疾病。絛蟲就是其中一種傳染病，被跳蚤叮咬後搔癢難耐，犬貓就會不自覺的舔咬皮膚而吃入含絛蟲幼蟲的跳蚤。

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麻煩的是，絛蟲為「人畜共通」，意即毛爸媽的健康也會受到重大威脅。

●活在寄生蟲中的寄生蟲—絛蟲

【絛蟲小簡介】

絛蟲，音「ㄊㄠ」，是一種寄生於犬貓消化道的內寄生蟲，成蟲可達50~100公分長。

絛蟲的身體是由許多節片連接起來，最前端為頭節，有一個口器和四個吸盤，平常即是依靠口器和吸盤吸附在宿主的腸壁上，繼續長出後端的體節，每一節含有約20多個蟲卵。



成熟後節片即脫落，並隨著糞便排出體外，也有可能直接爬出肛門口。

【絛蟲的生命週期】

1、跳蚤的幼蟲〔中間宿主〕在環境中吃到絛蟲蟲卵而感染

2、絛蟲蟲卵在跳蚤體內孵化成幼蟲

3、成熟的跳蚤跳到犬貓身上，再被犬貓〔最終宿主〕誤食，由此感染絛蟲幼蟲

4、絛蟲幼蟲進入犬貓消化道後，附著在腸壁並發育成成蟲

5、成蟲的節片會脫落，經由〔消化道→糞便〕被排出體外，或自行爬出肛門口

●感染絛蟲的狗狗會有什麼症狀？

除了上述提到「糞便中有白色蠕動物體」可確診外，由於絛蟲寄生在小腸上，會吸收腸道內的營養，因此狗狗可能會出現體重減輕、腹瀉、食慾不振、毛色黯淡等症狀，或是看到狗狗因為肛門口發癢而在地上磨蹭；嚴重時更會造成食慾反常（暴食）、腹痛、營養不良、嘔吐等症狀。

●治療絛蟲，需「內外兼備」才放心

如果家中寶貝已經感染絛蟲，除了投予腸道驅蟲藥（內）將體內的蟲體排出，日後也要定時使用除外寄生蟲產品（外），避免未來狗狗還是有可能被跳蚤、壁蝨等外寄生蟲上身而導致反覆感染的風險。

如果是不出門的狗狗，毛爸媽也別抱持著僥倖的心態，因為人類也很容易把搭便車的跳蚤一起帶回家，狗狗在家中亂鑽亂竄，一樣會被跳蚤纏上。

●現今寵物除蟲產品使用方式多元

傳統以滴劑、噴霧為主，現在更開發了新型口服除蟲藥可以選擇，以毛孩接受度極高的咀嚼錠形式將有效成分包覆在裡頭，將投藥過程簡化，省時又省力。

有些毛爸媽對除蟲產品有「投藥後何時開始撲滅蟲蟲？」的疑慮，擔心即便投藥後但藥效來不及發揮，蟲蟲還是有可能對狗狗產生危害。



現在有一種新型除蟲成分「弗雷拉納（Fluralaner）」，其主要作用機制：讓節肢動物（跳蚤、壁蝨）神經系統過度興奮並麻痺死亡。在正常使用的情形下，也不會對哺乳類（如狗和人類）有任何影響；並在投藥後一小時內開始殺跳蚤、兩小時內開始殺壁蝨，且能防治多種外寄生蟲感染問題，體貼毛爸媽想趕快帶狗狗出門玩的心情。

同時因現代毛爸媽工作繁忙，可能每個月都會上演一次「啊！我又忘記幫狗狗除蟲了！」的劇情。



含有弗雷拉納的除蟲藥，三個月投藥一次，是目前市面上最長效的除蟲成分，也讓毛爸媽可以在「忙碌生活」與「照護毛孩」之間找到最佳平衡點。

除了上述優點之外，口服除蟲藥還有可碰水、可洗澡的好處，以及一次飼養多隻狗狗的家庭也不用擔心狗狗們互舔而把藥劑舔掉的困擾等。

多一分保護，則少一分憂慮。其實只要勤於環境清潔、保持良好衛生習慣，並且定期為狗狗做好除蟲措施，就不需為小小的跳蚤擔心受怕囉～

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本篇知識文由 星辰動物醫院｜吳展祥獸醫 審稿

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