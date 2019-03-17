媽第一天上班！柴柴門口狂嚶迎接「摸到耳朵飛走」：想死你惹

▲柴柴看到馬麻回家激動的衝到門口哭哭迎接。（圖／翻攝自Instagram:ganchi_with_kotetsu，下同）

寵物小組／綜合報導

回家看到毛小孩急著迎接的表情，心裡的疲憊咻～一下就消失了。日本一名女飼主日前迎接第一次上班，因為怕家裡的柴犬こてつ君會感到孤單，特別請老公在家陪伴。直到她回家，こてつ君看到思念整天的馬麻，忍不住情緒崩潰，咬著遙控器跑到門口，嚶嚶迎接討摸，可愛又療癒的表情融化16萬名網友。

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▲嘴邊肉好療癒～

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影片中，こてつ君聽到馬麻回家的腳步聲，急著咬東西到門口迎接，不時發出微弱的哭聲急著要討摸，彷彿在說，「你不在家我好寂寞，想死你惹～」可愛又可憐的模樣把馬麻給萌暈，趕緊奉上雙手的摸摸服務跟牠道歉。こてつ君仰著頭眼睛瞇成線，飛機耳後收到都快飛走，思念的情緒完全寫在臉上。

▲柴柴每天都會咬一種東西迎接家人。



許多網友看完紛紛被柴柴超萌舉動給電暈，留言驚呼，「這表情好陶醉」、「汪：再不摸我，就把遙控器咬爛喔」、「可惡，鼻血流出來了啦」、「好想迎接一次喔」、「已融化～」、「嚶嚶的哭聲讓人忍不住想抱緊！」、「每天都這樣迎接，回家立馬充飽電」。

